Messa celebrata all’ex asilo. Le proteste dei parrocchiani

SANTA CATERINA

Non è stato per nulla gradito e alcuni hanno fatto arrivare la loro voce anche ai piani alti della Curia di Carpi. Dopo i seri danni arrecati alla chiesa parrocchiale dal terremoto, lo sgombero d’urgenza dell’aula eretta nel cortile della canonica dai fedeli della frazione di Santa Caterina ha colto tutti un po’di sorpresa. A seguito di un provvedimento della Soprintendenza l’aula - per disposizione della curia della diocesi di Carpi – dovrà essere utilizzata come magazzinodeposito per accogliere e dare riparo al prezioso soffitto ligneo a cassettoni risalente al Settecento, che ornava il soffitto della antica chiesa di Santa Caterina d’Alessandria e l’altrettanto storico organo Sona, anch’esso del Settecento e accolto fino a qualche giorno fa nella Cantoria. Da giorni ormai le funzioni religiose si tengono in un salone dell’ex asilo e così sarà anche per le prossime festività. A turbare la popolazione non è solo la rinuncia a quella struttura che avevano così fortemente voluto e che - per oltre un decennio - ha rappresentato un luogo di aggregazione vissuto dalla comunità, segno della loro devozione e resilienza, ma anche i tempi di recupero della loro chiesa, la più danneggiata dal sisma e la più ricca storia e di testimonianze dell’intero territorio comunale. Turbano, però, anche le pessime condizioni in cui versano sia il soffitto che l’organo.

"La copertura provvisoria fatta con un tendone subito dopo il terremoto – racconta un parrocchiano - lasciava passare acqua, piccioni. Solo l’ultima copertura che hanno fatto un anno fa dimostra di reggere bene. Non piove più dentro, non ci sono più piccioni e tuttavia il soffitto e l’organo si sono fortemente ammalorati". Per questo il perentorio intervento della Soprintendenza inteso a salvaguardare quanto di questo patrimonio culturale rischiava di essere definitivamente perso per incuria. L’organo è stato ricoverato nell’aula di culto accanto alla canonica e a giorni comincerà l’attività di rimozione anche del soffitto ligneo da parte dell’impresa Marmiroli di Bagnolo in Piano (Re). La Curia avrebbe spiegato che non sarebbero stati trovati altri spazi disponibili. "Ci auguriamo una volta approvato il progetto di ricostruzione – commenta il parrocchiano - tutto torni al suo posto".

Alberto Greco