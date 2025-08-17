"Messa e concerto, in Duomo boom di fedeli

È stato accolto da un pubblico numeroso il breve concerto che – per la prima volta – è stato organizzato in Duomo a Modena nel pomeriggio della festa dell’Assunzione: questa ‘elevazione musicale’ ha voluto rendere omaggio a Maria Assunta a cui è dedicata la nostra basilica metropolitana. Prima della Messa delle ore 18 – celebrata da monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi e arciprete del Duomo –, il maestro Stefano Pellini, organista titolare della Cattedrale, il trombettista Francesco Gibellini e la violinista Clara Fanticini hanno proposto un programma di musica sacra.

"Era la prima volta che in Duomo si proponeva un evento del genere in un pomeriggio di mezza estate".

"Temevamo – continua – in una partecipazione scarsa, e invece già alle 17 la Cattedrale era affollata sia di modenesi che di turisti che si sono fermati volentieri – spiega il maestro Pellini –. È stato richiesto di non applaudire fra un brano e l’altro per mantenere il decoro del momento e del luogo, e tutta l’esecuzione è avvenuta con cura e dedizione". Dopo la Messa, i tre musicisti hanno regalato un ulteriore momento musicale, e al termine i presenti li hanno salutati con un lungo applauso. Da parte sua, monsignor Gazzetti ha ringraziato gli interpreti, sottolineando come questa elevazione musicale, gestita in modo sobrio, delicato e intonato al luogo, abbia favorito il raccoglimento.

