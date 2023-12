Messa in Duomo, dal vescovo un appello alla pace

Un messaggio di pace. E’ quello lanciato dall’arcivescovo di Modena e Carpi, monsignor Erio Castellucci, che nella sua omelia durante la Messa di Natale in Duomo ha ricordato il conflitto in Medioriente con decine di migliaia di vittime e, in generale, tutte le guerre che lasciano una scia di dolore, distruzione e morte.

"Il mondo – ha detto il vescovo – oggi vive tra i bagliori di decine di guerre, sono le bombe a scandire la vita di tanti fratelli e sorelle in molti angoli del pianeta. E nei luoghi in cui si potrebbe vivere in pace, come da noi, si consumano ingiustizie e delitti di ogni tipo o si gettano le parole come fossero bombe addosso a chi vive situazioni di fragilità e a chi cerca di dar loro una mano.

La nostra terra – ha aggiunto – sembra dovunque dominata dalle bombe, invece il Natale ci assicura che è dominata da un bimbo. Non vince chi si impone con la forza ma chi si propone con la mitezza".

Monsignor Castellucci ha richiamato tutti a gesti di pace e accoglienza, superando le divisioni e i conflitti, troppi, che affliggono tanti paesi del mondo.

Le sue parole sono state accolte da un Duomo di Modena gremito.

Un messaggio che, riprendendo il Vangelo, è diventato anche di speranza.