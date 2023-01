Messa in quota per il Patrono

Anche oggi pomeriggio, come ogni anno, si rinnovano presso i Prati di San Geminiano (Piandelagotti) i festeggiamenti per la ricorrenza del patrono di Modena. Si narra infatti che qui, a quota 1500 metri sull’antica via Bibulca, nel luogo in cui scaturiva la Fonte del Silvano, Geminiano prima di diventare vescovo di Modena trovò rifugio. In suo onore furono poi costruiti un ospizio e un oratorio. Proprio nel piccolo oratorio, alle ore 15, Don Pazzaglia celebrerà una messa a cui seguirà un momento conviviale.