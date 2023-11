Messaggi a luci rosse ad un bimbo: a processo

Secondo le accuse avrebbe inviato messaggi ‘spinti’ ed espliciti ad un bambino di soli undici anni, esortandolo a scattarsi fotografie e ad inviargliele. L’uomo, un 42enne di Sulmona, è finito a processo con l’accusa di adescamento di minore. La difesa dell’imputato, però, sostiene che in realtà sia stata un’altra persona, con un’altra utenza a scrivere al minore. Ieri mattina in tribunale è stata sentita la mamma del ragazzino, residente a Finale Emilia che ha spiegato di essersi accorta subito di quei messaggi arrivati al figlio e di aver sporto subito denuncia.

I fatti risalgono allo scorso anno. Pare che il bambino fosse entrato in contatto con l’imputato attraverso un gioco online: da qui lo scambio di numeri e i messaggi che erano volti – sempre secondo l’accusa – ad adescare il minore. Secondo la difesa dell’uomo, però, i fatti contestati sarebbero stati posti in essere da un altro utente della rete con un’utenza diversa rispetto a quella in uso all’indagato. Il bimbo, infatti, ha avuto colloqui con due persone diverse ma saranno i giudici a decidere se l’imputato abbia o meno cercato di adescare il minorenne, in base al quadro probatorio che è stato raccolto dagli inquirenti. La mamma del bambino, che ieri era presente in aula, ha fatto presente come il figlio fosse rimasto ovviamente molto scosso dall’accaduto e come fortunatamente la situazione sia stata ‘interrotta’ prima che potesse degenerare, creando ulteriore choc alla vittima.

v. r.