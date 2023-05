Messe e a Mirandola cerimonia in piazza

Il 29 maggio ha finito per segnare quasi uno spartiacque tra un prima e un dopo, tra ciò che c’era e ciò è solo nei ricordi, come le persone scomparse, i monumenti distrutti, i luoghi identitari della collettività deturpati. La vita continua, ma nessuno vuole dimenticare e oggi, ricorrenza di quel giorno, sono tanti i comuni che hanno deciso di proporre iniziative. A partire da Camposanto che, quasi simbolicamente, per testimoniare che le istituzioni sono presenti e non si sono arrese, ha voluto far coincidere l’anniversario del sisma con l’insediamento del nuovo consiglio comunale, mentre a Cavezzo oggi alle 19 nella parrocchiale verrà celebrata una messa in ricordo delle vittime. Messe a suffragio celebrate anche a Medolla nella chiesa parrocchiale, la prima oggi alle 19, con la parrocchia di Medolla che ritrova i rappresentanti della Caritas del Piemonte, e un’altra domani sempre alle 19, alla presenza dei sindaci della Bassa. A Mirandola oggi doppia commemorazione: alle 9 alle scuole Montanari in via 29 maggio con la vicesindaco Budri e l’assessore Marchi e una seconda in piazza Conciliazione alle 9.15, col sindaco Greco e Selena De Biaggi (Consiglio).

Al.g.