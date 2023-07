"Mestieri artigianali, manca il ricambio generazionale"

L’artigianato e le sue maestranze rappresentano un’eredità di conoscenze e saper fare che caratterizza la nostra cultura e l’idea di qualità italiana nel mondo, oltre a rappresentare in molte aree un presidio economico e di coesione sociale". Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, si esprime così su un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sui mestieri cosiddetti in via d’estinzione, cioè che non stanno assistendo a un ricambio generazionale. Come evidenzia la ricerca, al primo trimestre 2023, dato più aggiornato, sono 19.600 le imprese artigiane attive in provincia di Modena, pari a un terzo (precisamente il 30,7%) delle quasi 64mila imprese totali. Alcuni mestieri, tradizionalmente identificati con l’artigianato, stanno tuttavia scomparendo. Come evidenzia l’analisi, tra i mestieri cosiddetti in via d’estinzione c’è il calzolaio: in provincia di Modena sono rimaste soltanto 6 imprese che fabbricano calzature (erano 9 a marzo 2013), e 38 si occupano della riparazione di calzature e articoli da viaggio (erano 55 dieci anni fa). Analogamente sono in calo le imprese che lavorano legno, sughero, paglia e materiali da intreccio: oggi sono 45 (tra cui 19 laboratori di corniciai) mentre erano 9 unità in più a marzo 2013. Stesso discorso vale anche, ad esempio, per le gioiellerie, che ad oggi sono 47 rispetto alle 53 che erano un decennio fa, e le botteghe specializzate in riparazione di orologi e gioielli (30 delle 43 che si contavano a inizio 2013). "Complessivamente – conclude Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato –, i settori considerati hanno visto chiudere un’impresa su cinque in un decennio, con un calo del 22,4% in provincia di Modena. La riduzione più severa si registra nell’artigianato (-25,5% a Modena rispetto al -20,4% regionale) che in questi settori rappresenta l’82,5% delle imprese modenesi. Contestualmente al calo di queste imprese, si ha una diminuzione della domanda di figure specializzate in questi ambiti. A livello regionale, nel 2022 le imprese hanno previsto 310 figure professionali da inserire in azienda tra artigiani specializzati delle calzature, in lavorazioni artistiche del legno, orafi e addetti alla riparazione di orolog.