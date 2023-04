Metafisica in musica, l’universo di Arvo Pärt

di Stefano Marchetti

Metafisica, sospesa, emozionante, spirituale: la musica di Arvo Pärt, compositore estone oggi 88enne, incanta per la sua capacità di trasportare in un’altra dimensione. Il suo è un ‘minimalismo sacro’, come è stato definito. E sarà proprio l’universo musicale di Pärt il protagonista del concerto di stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni, con la Tallinn Chamber Orchestra e l’Estonian Philharmonic Chamber Choir, diretti da Tonu Kaljuste. Verremo accompagnati in un percorso attraverso le creazioni del grande musicista, da ’Silouans Song’ al ’Magnificat’, dal ’Cantus’ in memoria di Benjamin Britten a ’Nunc dimittis’, ’Trisagion’ e ’Adam’s Lament’.

Dopo aver studiato al Conservatorio di Stato di Tallinn e dopo le sperimentazioni delle avanguardie, dagli anni ‘60 Arvo Pärt ha iniziato a maturare una sua strada compositiva: fondamentale per lui è stato lo studio del barocco e la ‘scoperta’ del canto gregoriano "che mi ha insegnato quale segreto cosmico si nasconda nell’arte di unire due, tre note", ha rivelato in un’intervista. Il suo stile ‘tintinnabuli’, dal suono delle campane, è nato proprio cercando l’ignoto e l’assoluto nel presente. Molte delle sue composizioni si richiamano a testi sacri e liturgici, e hanno una loro affascinante capacità di evocare nuovi orizzonti, nuove ‘attese’, semplicità e complessità. Come spiega il successo della sua musica?, gli ha chiesto il musicologo Enzo Rostagno in una conversazione raccolta nel libro "Allo specchio": "Cerco un comune denominatore. Tendo a una musica che potrei definire universale, in cui si mescolano molti linguaggi – ha risposto il compositore –. Forse le persone che seguono con interesse il mio lavoro cercano qualcosa come me e sentono di muoversi nella stessa direzione quando ascoltano la mia musica".

Per le sue scelte artistiche e tematiche, Arvo Pärt ha dovuto affrontare le resistenze sempre più forti dell’establishment sovietico: nel 1980, proprio per le pressioni sempre più forti che arrivavano dal regime, decise di trasferirsi in Occidente, in Austria poi in Germania. Allo stesso modo, alcuni critici non hanno sempre apprezzato le sue creazioni, considerate lontane dallo stile del ‘900. Oggi Pärt è annoverato fra i massimi compositori viventi, e la Tallinn Chamber Orchestra ne sa interpretare coerentemente i motivi e le ‘radici’: fondato sempre da Tonu Kaljuste, l’Estonian Philharmonic Chamber Choir è considerato fra i migliori dieci corsi del mondo e ha conquistato due Grammy Awards, uno dei quali proprio con l’incisione di ’Adam’s Lament’ che verrà eseguito stasera.