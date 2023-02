Meteo neve a Modena: bufere e vento gelido in tutto l’Appennino

Polle del Cimone stamattina

Allerta meteo in Emilia Romagna: in arrivo neve, vento di burrasca e mareggiate

Modena, 26 febbraio 2023 – Da stamattina l’arrivo della perturbazione fredda ha portato la neve in tutta la zona collinare e montana modenese. In poco tempo è stata imbiancata tutta la zona superiore ai 300 metri di altitudine, raggiungendo verso fine mattinata livelli dai 10 cm di Pavullo ai 30 cm in quota.

In alcune zone si è trattato di bufere di neve, col vento gelido da nord est che in alcune zone ha avuto raffiche sui 70 Km/orari. Immancabili i problemi di circolazione per alcune vetture con pneumatici non adatti alla situazione.

A causa del fondo innevato, per raggiungere le stazioni sciistiche del Comprensorio del Cimone -avvisa la Polizia Municipale del Frignano- è obbligatorio circolare con catene montate’.

Sulle altre strade si raccomanda di mettersi alla guida correttamente attrezzati con pneumatici invernali in buono stato e catene a bordo per essere montate in caso di necessità- Non è comunque mancato un discreto afflusso sulle piste da sci: ‘Chi ama la neve -dice il presidente del consorzio sciistico del Cimone, Luciano Magnani- apprezza la suggestione di poter sciare durante una nevicata. L’ultimo weekend di febbraio ci riporta il clima invernale -aggiunge Magnani – che ci regalerà ancora delle giornate sulla neve strepitose. Il ritorno di temperature invernali ci permetterà anche di mantenere le piste in condizioni ottimali a lungo, pensiamo fino a Pasqua, per il divertimento di tutti gli appassionati della montagna’. Ben accolta la neve anche sulle piste da discesa e fondo delle Piane di Mocogno, al Centro fondo Boscoreale di Piandelagotti ed alla pista paesana sci nordico di S.Annapelago‘.

g.p.