Meteo, è ancora zona rossa a Modena. Oggi il colmo della pioggia, argini presidiati e ponti chiusi

Modena, 17 maggio 2023 – La situazione meteo è quella prevista, da stamattina potrebbe esserci un sollievo per la parte romagnola, mentre le precipitazioni si intensificheranno nel Modenese e nel Bolognese. In Emilia centrale, infatti, "è previsto un aumento delle precipitazioni nelle prime ore di oggi, seppur con valori minori rispetto a ieri, che però si sommano a una fragilità già esistente del territorio per le piogge pregresse". Lo ha spiegato Pier Paolo Alberoni di Arpae, nel corso di un incontro sulla situazione del maltempo in Emilia-Romagna.

A Modena, con l’allerta rossa per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che continua anche oggi, sono stati chiusi in via precauzionale a partire da ieri sera i ponti sul Secchia (ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera), e il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido.

Le scuole di Modena rimangono aperte, ma in vista dell’aumento dell’intensità del fenomeno in corso, con precipitazioni previste anche per tutta la giornata di oggi, si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti evitando quelli non strettamente necessari, visti i disagi ipotizzabili nella viabilità cittadina e provinciale anche a causa dei ponti chiusi.

Continua anche il monitoraggio del nodo idraulico con impegnati i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile, oltre ai vigili del fuoco.

Per la protezione civile, inoltre, è attiva la sala operativa unica integrata di Marzaglia dove sono pronti i mezzi e anche i sacchi di sabbia da usare in caso di necessità. Il personale è sempre lì, oltre che sugli argini: c’è chi segue l’evoluzione della situazione sui monitor e chi prepara la macchina dei soccorsi.

Nel pomeriggio di ieri, dopo l’incontro del Ccs, il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura, si è riunito anche il Coc, il Centro operativo comunale, per coordinare gli interventi sul territorio da assumere eventualmente oggi in base all’evoluzione del fenomeno.

Secondo le previsioni, oggi "permane una circolazione depressionaria con precipitazioni diffuse nella prima parte e in progressiva attenuazione dal pomeriggio". Si prevede il perdurare di piene - in arrivo nella Bassa modenese nel pomeriggio - con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione. I residenti sono stati avvisati già da lunedì. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con associati fenomeni di erosione spondale e possibili inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti eccetera) e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica. Ieri, ad esempio, nella zona pedemontana della provincia, alcuni piccoli canali sono usciti dalle sponde senza creare particolari danni.

"Sono caduti 120 millimetri di pioggia in 24 ore", ha detto ieri la vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, in un punto stampa sull’emergenza maltempo. "Abbiamo un livello di precipitazioni di cui stiamo facendo una analisi storica puntuale, non rinveniamo un’accumulata di questo genere nel corso di 15 giorni probabilmente dal 1930-32".