"Meteo, sarà un 31 dicembre ’autunnale’"

Non è stato esattamente il Bianco Natale che tutti ci attendevamo e che per quelli un po’ più avanti negli anni risale ormai solo ai ricordi dell’infanzia. Il Natale 2023, infatti, non ha visto la comparsa della neve, anzi gli esperti del nostro Osservatorio Geofisico nella giornata del 25 dicembre hanno rilevato una temperatura media di 10.5 gradi, un record assoluto. Per trovare un 25 dicembre imbiancato bisogna risalire molto indietro nel tempo. Nel 1870 furono misurati ben 32 centimetri di neve e nel 1963, ben cinquanta anni fa 13 centimetri. Dopo di allora neanche un fiocco il giorno di Natale. Solo nel 2020 è stato segnato un centimetro ma non si trattava di vera e propria neve, quanto del cosiddetto ’fenomeno di Graupel’. Prima del record di temperatura media di quest’anno a Natale, resisteva quella del 2022 pari a 10.2 gradi. Lo scorso anno ha registrato anche la temperatura minima più elevata: ben 9.1. La temperatura massima record per il giorno di Natale, invece, risale al 2013 con 14.8. Due giorni fa la minima è stata di 7 e la massima di 13.8. "L’episodio di caldo straordinario durante le festività natalizie – fa sapere Luca Lombroso – non dovrebbe sorprenderci: è sempre più evidente che le anomalie termiche invernali sono sopraffatte da condizioni più calde, con Natale che segue questa tendenza. Sebbene il fenomeno del foehn abbia contribuito ad elevare le temperature a livelli record nei giorni precedenti a Natale, da solo non spiega completamente l’entità di questa anomalia termica".

Il 22 dicembre il termometro in piazza Roma aveva toccato 17.9 e l’antivigilia di Natale è stato, ancor più caldo, con ben 21.8. "Non è mai stata registrata una temperatura così alta nel mese di dicembre" fanno sapere gli esperti Unimore. Guardando alla serie storica, il precedente record della terza decade di dicembre resisteva dal 21 dicembre 1888, con 15.8, seguito dal Natale e S. Stefano 2013 con rispettivamente 14.7 e 14.8.

"La massa d’aria, originariamente calda, – conclude Lombroso – ha mantenuto temperature straordinariamente miti in quota anche dopo la fine del foehn, come testimoniato dai +10 gradi registrati sul Monte Cimone proprio il giorno di Natale. Nonostante questa fase eccezionalmente calda stia volgendo al termine, non ci aspettiamo un brusco ritorno al freddo invernale. Piuttosto, sembra che passeremo dalla primavera a una fase di tardo autunno. Non sono previste nevicate, ma intorno a Capodanno potrebbero verificarsi alcune precipitazioni nevose che, almeno, potrebbero imbiancare le quote".

Alberto Greco