Meteo, torna l’incubo maltempo. Forti temporali e grandine, è partita la conta dei danni

Fulmini, vento e pioggia torrenziale. Ieri sera, come la precedente, un forte nubifragio si è abbattuto sulla nostra provincia provocando danni a macchia di leopardo. Vari gli allagamenti, ad esempio nella zona di via Guicciardini, Copernico e in via Labriola: sott’acqua seminterrati, scantinati, garage. Superlavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere alberi caduti, in particolare uno che bloccava la strada in via Morane. Una situazione simile si è verificata lunedi sera. In poco tempo si è riversata una quantità d’acqua tale da allagare completamente alcune strade; in città particolarmente colpita Modena Est. Ma i danni maggiori, lunedì, si sono verificati a Spilamberto. Completamente allagato il campo sportivo mentre l’acqua ha invaso taverne e scantinati della zona di via Benvenuto Cellini, un’area soggetta ad allagamenti. "Purtroppo qui le fognature non tirano bene – racconta un residente – la nostra abitazione è un po’ in discesa e ogni volta che ci sono questi temporali violenti e improvvisi finiamo sempre sott’acqua. Sembrava un torrente – prosegue – l’acqua è scesa prima in cantina poi nella tavernetta; avevamo 10 centimetri in entrambi gli ambienti, siamo stati costretti a buttare via libri e altri oggetti. Abbiamo già chiesto al Comune di cercare di risolvere la questione delle fognature ma niente è stato fatto. Cominceremo un’altra petizione".

A Bomporto le raffiche di vento hanno scoperchiato un casale di campagna lungo via per Bastiglia; grosse tegole sono volate sulla strada, fortunatamente nessun ferito. Nella casa vive da solo il signor Armando, 94 anni. Per sicurezza su disposizione dei vigili del fuoco, ha trascorso la notte a casa di famigliari, in attesa di verifiche sulla struttura. A Formigine un fulmine ha colpito una cabina elettrica incendiandola. Numerosi gli interventi dei pompieri in tutta la provincia con diverse squadre da Modena, Vignola, Sassuolo, insieme ai volontari di Vignola, Mirandola e Finale. "A Bomporto la grandine è caduta copiosa con chicchi di piccolo diametro tanto da dare l’illusione di una nevicata fuori stagione – informa Coldiretti – A farne le spese le coltivazioni di grano e orzo che sono state ’allettate’ dal vento ma anche frutteti e vigneti. Una grandinata così a metà maggio è un fenomeno anomalo che conferma le bizzarrie meteo".

Emanuela Zanasi