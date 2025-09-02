"Metrò leggera al posto di Gigetto. Potrebbe essere una buona idea"

Dopo che il sindaco Massimo Mezzetti l’ha definito "una cicatrice che ancora si fa fatica a rimarginare", il treno che collega Modena e Sassuolo, conosciuto come Gigetto, torna a fare discutere i cittadini, che hanno pareri discordanti sulla sua utilità. Mezzetti è convinto che sia necessario "superare Gigetto e la filosofia del ferro pesante come mezzo di trasporto, che in città non dà beneficio".

La soluzione, secondo il sindaco, è "una metropolitana leggera, un tram-treno, come c’è in tante città d’Europa", sul modello della metromare di Rimini. E numerosi modenesi, dati anche i disagi e i rallentamenti della circolazione causati dai passaggi a livello di Gigetto in via Morane e in via Fratelli Rosselli, guardano di buon occhio alla prospettiva dell’eliminazione di questa linea ferroviaria. Stefano De Carli, dichiara che vede "tutto sommato favorevolmente il superamento di Gigetto: noto che è molto poco frequentato e che crea problemi di viabilità. Ma è vero che, se fossi di Sassuolo, probabilmente la penserei diversamente. Una metropolitana leggera? Potrebbe essere una buona idea".

Giovanni Malagoli si trova d’accordo: "Sono favorevole all’idea di cambiare qualcosa ed eventualmente anche all’eliminazione di Gigetto. Il discorso della viabilità in corrispondenza dei passaggi a livello salta agli occhi. Basta andare in via Morane per accorgersene". Per quanto riguarda il dopo-Gigetto immaginato da Mezzetti, Malagoli afferma che vorrebbe sapere "se l’alternativa del sindaco serve a utilizzare l’infrastruttura già esistente e se può ovviare alle questioni dei costi, dell’utenza e della scomodità per la viabilità automobilistica".

Non tutti sono però convinti che l’eliminazione della linea ferroviaria Modena-Sassuolo sia la soluzione più efficace. È di questo parere Paola Gibertoni, che lavora nel negozio di Intimissimi in via Emilia centro: "Io non rimuoverei Gigetto perché è un servizio utile per i turisti e in generale per il centro storico".

Pietro Menzani