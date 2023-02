Oggi e domani alle ore 21, al teatro Michelangelo di via Giardini andrà in scena "Mettici la mano" di Maurizio de Giovanni, regia Alessandro D’Alatri Con Antonio Milo, Adriano Falivene. Siamo nella primavera del 43 a Napoli. Le sirene annunciano un bombardamento. In un rifugio improvvisato si ritrovano Bambinella, un femminiello che conosce tutto di tutti, il brigadiere Maione e Melina una ventenne appena arrestata. Dopo il successo televisivo del commissario Ricciardi ritroviamo i personaggi amati dal grande pubblico in un appassinante incontro – scontro.