"Meucci, palestra chiusa a metà 2024 Troveremo alternative"

I lavori alla palestra del Meucci inizieranno a primavera 2024. A farne comunicazione è la Provincia stessa (proprietaria della struttura) che ricorda come l’ente si sia aggiudicato "fondi del Pnrr per il miglioramento sismico. Attualmente siamo in fase di progettazione e si prevede di appaltare i lavori entro la fine dell’anno". "La Provincia ci ha rassicurato sulle tempistiche della chiusura del palazzetto – afferma Andrea Artioli, assessore allo Sport –. Ci eravamo già attivati, con la società che gestisce la palestra, la Nazareno, e con la Consulta per lo Sport, per garantire a tutti un luogo alternativo dove fare attività fisica quando il palazzetto Ferrari sarà chiuso per i lavori. Il fatto che ciò avvenga a metà 2024 ci consente di trovare più soluzioni". Nel frattempo, stanno proseguendo i lavori sulle altre palestre: "Per quanto riguarda le medie Focherini – spiega l’ingegner Norberto Carboni, dirigente lavori pubblici – il progetto di adeguamento sismico è già pronto, ora attendiamo l’approvazione del bilancio e l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione per ribandire la gara. L’auspicio è che entro l’estate i lavori inizino per mettere a disposizione la palestra entro il 2023.

Per la Gallesi, la spesa è prevista a bilancio, aspettiamo l’approvazione: contiamo di poterla utilizzare prima del blocco del palazzetto Ferrari. Infine, appena terminata l’attività per le scuole e le società, inizieremo i lavori alla palestra delle Fassi".