Mezza Maratona d’Italia. La carica dei 10mila atleti nel ricordo di Enzo Ferrari

Si respira aria di grandi eventi a Maranello, nella sala della conferenza stampa di presentazione della Mezza Maratona d’Italia, memorial Enzo Ferrari. Il via stamattina alle 9,30 da Maranello, arrivo in piazza Roma dopo 21 chilometri. Prima della conferenza l’A.D. di Ferrari, Benedetto Vigna (nella foto), si presta a rilasciare interviste ed a chiacchierare, oltre che della manifestazione e del coinvolgimento della Ferrari come Hosting Partner, anche della sua personale mezza maratona; sarà anche lui al via, con un gruppo di collaboratori, con l’obiettivo di finire entro le due ore. "Crediamo nello sport e nell’inclusione, e l’iniziativa porta il nome di Enzo Ferrari, un uomo che ha creduto in un progetto" ha detto.

Introduce la conferenza il D.G. di Mastergroup Sport, Antonio Santamaria: "Per la prima volta i 10mila atleti in gara (6mila sui 21 chilometri, gli altri sulle non competitive di 5 e 10 chilometri) potranno correre sulla pista di Fiorano e sul viale centrale della fabbrica. Un ringraziamento speciale va non solo ai top runners, agli sponsors, alla Regione e Comuni, a Questura e Prefettura ma anche a Fratellanza, Croce Rossa ed ai 250 volontari che saranno sul percorso di questa iniziativa che ha esaurito i pettorali disponibili in soli 50 giorni, mesi prima della partenza". Giammaria Manghi, Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, main partner della Mezza Maratona, sottolinea la "grande valenza dell’evento sia nell’ambito di Sport Valley Emilia Romagna che in Motor Valley, distretto produttivo internazionale, vista la dedica alla memoria di Enzo Ferrari. E’ un’occasione per i Comuni di mostrare la loro vivacità e la connessione con società sportive e mondo del volontariato".

Il sindaco di Maranello, Luigi Zironi, ha illustrato il progetto che verrà finanziato con parte dei ricavi della corsa nel suo comune: un campetto multisport a servizio di Volley, Basket, Calcio a 5, Sitting Volley e Baskin. L’intervento di Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, è stato centrato sul "valore dello sport come aggregazione, condivisione e disciplina; tanto più necessari in un momento in cui assistiamo a fenomeni di conflittualità giovanile". Hanno completato la presentazione gli interventi di Elisa Parenti, sindaca di Formigine, e Luca Busani, assessore del Comune di Fiorano. I numerosi top runners presenti fanno pensare ad una testa della gara decisamente africana; per gli atleti hanno preso la parola Ahmed Ohuda, Aurora Bado e Rita Cuccurru; fra tutti spiccano due giovanissimi kenioti che nel 2025 sono scesi sotto l’ora sui 21 km: Cosmas Boi (59’27 Roma) e Emmanuel Wafula (59’42 Napoli). Fra gli outsiders nostrani c’è Patrick Francia (Atl.Reggio), che vanta 1h07’ nel 2025. In chiusura è stata presentata l’ambita medaglia, realizzata in 3d Printing con polvere di alluminio lavorata al laser, che farà inorgoglire ben 6mila atleti venuti da tutto il mondo per onorare l’ecosistema, come l’ha definito Vigna, che ha reso possibile da 78 anni il fenomeno Ferrari.