Mezza Maratona ‘Ferrari’, invasione di atleti e turisti: “Evento dal fascino unico”

​​​​

Modena, 30 marzo 2025 – Suggestiva, non c’è che dire, e in linea con i tempi: in un’epoca in cui maratone e mezze maratone non mancano, così come non mancano gli appassionati pronti a sobbarcarsi centinaia e centinaia di chilometri per correrle, è la possibilità di offrire un’esperienza rara a fare la differenza, e di sicuro la Mezza Maratona d’Italia-Memorial Enzo Ferrari di oggi ha colpito nel segno. Perché sì, il passaggio davanti al castello di Formigine, l’arrivo a Modena in via Emilia, la svolta in via Farini e il traguardo in piazza Roma, ai piedi del Palazzo Ducale, hanno portato bellezza, ma siccome non è stata la prima maratona (o mezza) a partire da Maranello, né la prima a concludersi in città, l’unicità dell’evento è derivata dal poter entrare, già poche centinaia di metri dopo lo sparo degli starter – e per la prima volta – nei viali degli stabilimenti Ferrari a Maranello e sulla pista di Fiorano, solitamente riservati a selezionati addetti ai lavori o a chi le corse le fa sì, ma su quattro ruote.

Un momento clou che valeva la fatica e la spesa per l’iscrizione, ed ecco allora, già in partenza, diversi partecipanti con smartphone e GoPro in servizio permanente effettivo, perché ogni momento è buono per un reel, su tutte la vertigine semantica della corsa accanto a monoposto di Formula 1 e gran turismo parcheggiate sulla pista, quasi a fare da spettatrici ai runner. Diecimila abbondanti i partenti per i tre percorsi (21, 10 e 5 km), ognuno con il nome di battesimo sotto il numero di iscrizione sul pettorale – per i professionisti il cognome, noblesse oblige – per accenti e dialetti i più disparati, centinaia di stranieri, dal Sudamerica agli Stati Uniti, arrivati direttamente per la mezza maratona, con tanto di famiglie al seguito, perché pure il turismo corre nei luoghi delle maratone. E ancora comitive prenotate per la visita al Museo Ferrari, stupite di essere capitate in una Maranello invasa da fedeli al culto del running, corridori occasionali, accompagnatori e tanti bambini per le strade del centro già a partire dalla prima mattinata, essendo state chiuse le principali vie d’accesso alle 7.30.

I podisti in pista a Fiorano con le monoposto Ferrari come ’spettatori’ di eccellenza

I giovani e giovanissimi, nella 5 km non competitiva (tutta a Maranello), sono stati grandi protagonisti, continuando a correre anche a evento finito. Gruppi di curiosi ai margini di tutto il percorso fino a Modena, specie tra i turisti – tanti quelli ignari – travolti da un’atmosfera di festa più che godibile, considerando anche la giornata di sole, tutt’altro che scontata. “Siamo orgogliosi. È un’occasione unica per celebrare lo sport, la passione e il nostro territorio” ha detto il presidente della Provincia, Fabio Braglia. “Per Maranello – ha detto il sindaco Luigi Zironi – è stata una giornata splendida e ricca di emozioni. In molti ci hanno riferito della ’magia’ di poter correre lungo la pista Ferrari e attraverso gli stabilimenti del Cavallino Rampante, nei luoghi più iconici del mito. Vedere la città così piena di turisti e visitatori non può che farci piacere, innanzitutto per l’economia locale e per la promozione del territorio”. “Questo evento è stato definito da più parti unico – ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti – e lo è sicuramente dal punto di vista del fascino, ma spero davvero che non resti unico e si possa ripetere sempre meglio e sempre di più nei prossimi anni, con Modena e provincia ancora protagoniste nel nome di Enzo Ferrari”.

Ferrari, già, immanente hosting partner dell’evento, aveva in gara l’ad Benedetto Vigna, che al traguardo è arrivato con un encomiabile 1h53’35 (quando Wafula, il vincitore, è giunto in piazza Roma, Vigna aveva appena superato l’undicesimo chilometro), portandosi a casa la medaglia di finisher. Che, per i runner, è un trofeo da esibire, in questo caso ancor più evocativo, essendo stata prodotta negli stabilimenti della Rossa, peccato solo che, per una parte di coloro arrivati dopo le due ore, a Modena la consegna si è fatta attendere qualche minuto di troppo.

L’oro per la chiosa perfetta, per quanto icastica, se l’è aggiudicato però Sara Bottarelli, terza e prima italiana nella classifica femminile, secondo la quale “dopo tutto, anche noi atleti siamo piccole Ferrari”. Difficile darle torto, ieri soprattutto.