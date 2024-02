Mezzacqui non si candida: "Io fuori dalle correnti. Dal Pd mai un grazie"

Finora non aveva voluto dire nulla, preferendo prendersi tempo per ponderare la risposta. Ma ora anche la vicesindaca Giorgia Mezzacqui (nella foto) rompe il silenzio e spiega perché non parteciperà come candidata sindaco alle prossime elezioni. "Scegliere di candidarsi ad essere sindaco – spiega tra l’altro Mezzacqui -– non è una decisione di leggerezza. Per me non esistono i discorsi delle logiche e delle correnti, voglio sentirmi dire che si sceglie la gente normale, la gente capace di aiutare e di metterci il cuore. E i politici hanno lo straordinario dono di poter amplificare le voci dei più silenziosi e deboli. Dal momento in cui il nostro sindaco è rimasto assente dal Comune mi sono ritrovata uno zaino sulle spalle pesante, uno zaino di responsabilità e ben poca gratificazione. Ho fatto solamente il mio dovere, cercando di mantenere unito un ente con una squadra non scelta. Ringrazio però molti componenti dei gruppi di maggioranza e gli assessori Veronica Campana ed Ernesto Maria Amico. Dalla segreteria del Pd di Castelvetro – prosegue Mezzacqui – mi è stato chiesto di riflettere su un mio eventuale impegno ed una candidatura, insieme ad altri nomi, senza effettivamente che dalla parte politica stessa vi sia stato sostegno. Ripeto spesso che il "grazie" non è mai dovuto, ma in questo caso sarebbe stato doveroso e necessario. E invece c’è stato silenzio. Se vi fosse stata questa presa di coscienza avrei potuto valutare un mio impegno. Con il coinvolgimento della gente normale, quella con cui parlo ogni giorno. Non ho mai chiesto nulla, ma questa volta purtroppo non ho potuto soprassedere: ossia la richiesta di creare una giunta che mi potesse dare serenità e fiducia, aspetti che sono venuti a mancare". m.ped.