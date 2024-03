Mezzetti al fianco del deputato Zan:: "Sosterrò ogni diritto civile e sociale"

Si è tenuta ieri sera, allo Spazio Nuovo, la presentazione del libro del deputato Alessandro Zan, dal titolo ’E noi splendiamo, invece – L’Italia che esiste e resiste’. È proprio dalle parole di Pier Paolo Pasolini che parte, per l’appunto, l’autore e deputato Alessandro Zan, per mettere nero su bianco tutto ciò che è successo negli ultimi anni, a partire dal clamoroso affossamento della proposta di legge nota come Ddl Zan. All’evento erano presenti anche la segretaria cittadina del Pd, Federica Venturelli, il deputato Stefano Vaccari, il candidato sindaco Massimo Mezzetti e la presidente Arcigay Modena, Angelica Polmonari. "Sono felice di poter partecipare alla presentazione del nuovo libro di Alessandro Zan – ha affermato il candidato sindaco, Massimo Mezzetti –. Una persona che stimo e che conosco da anni, che ha fatto della sua battaglia per i diritti civili una battaglia di tutti noi. Ricordo con grande amarezza gli applausi del Senato durante l’affossamento del Ddl che portava il suo nome e che, invece, avrebbe permesso all’Italia di diventare un Paese più civile, inclusivo e contemporaneo. Ma come detto da lui stesso, dobbiamo continuare a lavorare per fare in modo che quegli applausi un giorno siano solo un lontano ricordo e che l’Italia incominci davvero a tutelare tutti i suoi cittadini. Modena è pronta a fare la sua parte, per non girare la faccia dall’altra parte, per garantire a tutti i suoi cittadini ogni diritto civile e sociale, in cambio del sacrosanto rispetto dei doveri.

Perciò, se sarò eletto sindaco, Modena proseguirà a sostenere e soprattutto a sperimentare, nella forma e nella sostanza, ogni diritto per ogni persona. Non è un caso, infatti, che Modena sia tra le realtà che per prime, ad esempio, ha certificato la nascita di bambini con due mamme. Questo mi sento di garantire ad Alessandro che, ne sono certo, saprà darci ancora contributi fondamentali per la crescita complessiva del nostro Paese".