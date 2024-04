Mezzetti apre il comitato: "Troppe liste al mio fianco?. Il pluralismo è ricchezza"

Non ama la definizione 'campo largo', e in questi giorni è ancora più comprensibile. Preferisci chiamarlo 'Patto con i cittadini per la città'. Epperò il centrosinistra è una carovana così lunga che anche per il candidato sindaco Massimo Mezzetti diventa arduo ricordarsi di tutte e sette le liste che lo sostengono. "Ringrazio Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi sinistra, Modena civica, Piazza Futura, Azione e…". Pausa di secondi che sembrano minuti, in via Canalino si suda freddo. Qualcuno prova ad aiutarlo: "...e Alleanza Verdi Sinistra…". "L'ho già detta…". "...Reti civiche!". "Reti civiche!? Ma no, non è un sigla, non mi confondete per favore…". Quindi l'illuminazione: "...Stati Uniti d'Europa!". Sospiro di sollievo, applausi della folla accorsa per l'inaugurazione del comitato elettorale al numero civico 75 (il candidato del centrodestra Luca Negrini gli restituisce la cortesia venendolo a salutare).

In un clima di euforia ("l'obiettivo vero è evitare il ballottaggio", è il passaparola) – sulle note di Imagine di John Lennon, Viva la Libertà di Jovanotti, Vai! di Alfa – c'è lo stato maggiore del partito, gran parte degli assessori uscenti, lo stesso sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l'ex sindaco Giorgio Pighi con cui Mezzetti ha scattato una foto in posa, i leader delle liste dell'alleanza, consiglieri regionali, parlamentari, militanti, semplici cittadini, esponenti dell'associazionismo. E anche un certo mondo, osservano i decani del partito, riconducibile alla sinistra culturale che negli ultimi anni si era distaccato e che con Mezzetti sembra tornare. "Si potrebbe definire la 'Modena dei cortili', simbolo di una città in fermento. Occorre risalire ai tempi di Giuliano Barbolini sindaco per rivedere certi volti che ci sono oggi". Il titolare di una libreria confabula con un gruppo di persone: "Mezzetti è uno di noi, lo abbiamo prestato al Pd...".

Ruota attorno al candidato sindaco insomma una galassia policroma e più larga rispetto ai riferimenti socio-politici che hanno segnato l'era Muzzarelli. E Mezzetti infatti presentando la sede del comitato e ovunque prenda la parola fa sempre riferimento all'eredità "delle amministrazioni precedenti", al plurale, riconnettendosi sentimentalmente con una tradizione modenese (interrotta?) che spazia dalla fabbrica metalmeccanica al reading letterario sotto il Leccio: "Al lavoro, alla lotta!", ha congedato ieri mattina i presenti riprendendo lo slogan con cui il Partito comunista chiudeva i comizi.

"Nella elaborazione del programma – ha spiegato Mezzetti a proposito della composizione della coalizione – siamo partiti non dalle domande che ci dividevano, ma da quelle che ci univano e questo ci ha permesso di superare le differenze tra le diverse forze e le diverse idee, che pure è giusto che ci siano. Il pluralismo è il sale della democrazia, perché la democrazia è complessità". Come scongiurare però la paralisi da veti incrociati in caso di vittoria? "È necessario l'ascolto, il dialogo e poi certo il momento della decisione, ma che deve discendere da un processo partecipazione che coinvolga tutte le componenti".

E quattro sono i punti fondamentali del programma: "Una Modena innovativa, una Modena attiva e attrattiva, una Modena attenta, per esempio alle persone anziane (il 35 per cento degli over 74enni in città vive da solo) e ai giovani. Una città che punti su sviluppo e crescita, ma senza lasciare nessuno indietro: fronteggiare lo sfilacciamento della coesione sociale".