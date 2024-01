Mezzetti candidato ’gentile’: "Appartengo solo a me stesso . Senza tessera? Più libero. Il mio sì per amore della città"

Si commuove due volte parlando di Modena città adottiva "cui voglio restituire quello che mi ha dato"; rende la pariglia al sindaco Muzzarelli che lo ha strapazzato dicendo sì al dialogo e no "all’uomo solo al comando, alla politica muscolare"; fa presente che non avere la tessera del Pd non solo non è un problema ma può diventare "un punto di forza".

In completo che vira al blu con disegno scozzese, spaziando tra Benedetto Croce ed Harry Style, è stato un Massimo Mezzetti di lotta e di governo quello che si è presentato ieri ai giornalisti nella sua prima uscita pubblica da candidato sindaco in un locale che è tutto un programma: il Major Tom di via Selmi, il protagonista della canzone di David Bowie Space Oddity nella quale un astronauta mandato in orbita perde il contatto con la torre di controllo e si abbandona nella sua passeggiata nello spazio. "Ho accettato questa nuova avventura che mi scombussolerà la vita per amore della mia città e spero di essere all’altezza delle aspettative". Certo, prima bisogna vincere: "Siamo ai quarti di finale, la vittoria è quando i cittadini ti danno il consenso".

Affiancato dai segretari del Pd Federica Venturelli e Roberto Solomita, non ha ancora capito – ha rivelato a proposito delle innumerevoli pressioni ricevute per candidarsi soprattutto dopo Natale visto che il Pd si stava avvitando su se stesso – "quando è stato il momento in cui mi sono fatto fregare. Come avrebbe detto Elly Schlein, non li ho visti arrivare. Ho declinato più volte l’invito non perché me la tirassi, ma perché erano un po’ di anni che avevo deciso di cambiare vita, abbandonando la politica attiva. E invece per via di questo ’maledetto’ senso di responsabilità che ci portiamo dentro a un certo punto mi sono sentito investito". Ma non sono state tanto le telefonate a convincerlo, "è stata mia moglie, quando mi ha detto ‘vedo che sei molto travagliato e combattuto: va’ dove ti porta il cuore’. E il cuore mi ha portato qui".

E pazienza se Muzzarelli lo tratta come un apostata ed è angosciato per la sorte del Pd chiamato a sostenere un sindaco ’senza tessera’: "Ho il massimo rispetto dei partiti, a cominciare dal Pd che è il più rappresentativo in città. Ho spiegato agli amici, ai compagni del Pd (si può ancora dire compagni?!) non devono vivere il fatto che io non abbia la tessera con preoccupazione, anzi: non averla non dico possa aiutare la costruzione della coalizione, ma offre un approccio aperto e disponibile con tutti. Può essere un elemento di forza, di libertà". L’unica tessera "che ho è quella dell’Anpi, di Modena, in tasca. Da sempre". Confronto dunque "senza vincoli e spero che questo venga apprezzato perché lo farò col massimo rispetto e massima disponibilità al dialogo con tutti". Inutile poi cercare di collocarlo in un’area politica, una corrente, un orientamento, una camarilla: "Non appartengo a nessuno, ho una storia che i più anziani ricordano. Io appartengo a me stesso, non sono ‘di Bonaccini, Schlein e Muzzarelli’ o altri. Sarebbe anche offensivo della mia intelligenza. Di Bonaccini e Muzzarelli – ricorda sorridendo – sono stato segretario di federazione di partito. Sono loro ad essere cresciuti sotto la mia ala, non il contrario".

Dialogo con tutti diceva. Ma sul discorso alleanze non può far altro al momento che camminare sulle uova, evocando un suggestivo quanto inevitabilmente vago ’Patto per la città di Modena’, "senza dare limiti specifici" al perimetro delle alleanze. "Ci vedremo nei prossimi giorni con gli altri partiti per un confronto a livello programmatico. Le formule campo largo, campo stretto, non mi interessano". E nel caso altre forze politiche volessero le primarie di coalizione "io sono a disposizione ovviamente. Ma non le metterei avanti come un feticcio. Occupiamoci delle cose concrete".

Per l’attuale direttore generale di Biografilm Festival l’impegno sotto la Ghirlandina non può che essere un "Ritorno al futuro", visto che è maturato politicamente a Modena, nelle file Pci-Pds-Ds, è stato assessore regionale (a Cultura e Legalità) nel primo mandato da presidente di Stefano Bonaccini. Già, ma resta un ’romano’. "Eh, ma Modena mi ha adottato esattamente 35 anni fa, arrivai qui il 19 gennaio 1989, sono ormai più modenese che romano: d’altronde l’ex sindaco Rubes Triva con cui avevo un rapporto stretto diceva di smettere di parlare di ’modenesità’ perché quasi la metà dei modenesi non è modenese. Modena è una città accogliente, e per questo che ho scelto di rimanerci".

Parlare di programma è ovviamente prematuro, ma in generale per Mezzetti diventa prioritario coniugare politica e cultura: "La politica senza cultura diventa mero pragmatismo quotidiano, mentre la cultura senza politica è esercizio contemplativo". Tra i problemi di Modena ci sono la gestione dei rifiuti, la sanità, servizi per gli anziani, la sicurezza. Riferendosi al ministro Piantedosi, il candidato sindaco del Pd ritiene per esempio che "sarà bene stabilire un tavolo di confronto di trattativa in cui il Comune mette quello che può e deve mettere, ma lo Stato soprattutto, perché la competenza è sua. Certo, la risposta non potrà essere soltanto di carattere securitario, bisognerà costruire un habitat intelligente in questa città, di socialità, di opportunità e occasioni sul territorio".

La campagna elettorale del Pd comincia da oggi. Sarà "improntata al sorriso e alla gentilezza. L’idolo degli adolescenti Harry Styles canta ’Forse possiamo trovare un posto dove stare bene e possiamo trattare le persone con gentilezza’. È diventato un manifesto di vita di una generazione. Vorrei che Modena potesse essere agli occhi di quegli adolescenti e non solo, proprio un posto dove stare bene".