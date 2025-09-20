Mezzetti e Gaza: "Uno dei momenti più bui per la pietas"

Il sindaco Massimo Mezzetti, ieri nel suo discorso di saluto al FestivalFilosofia si è soffermato sulla figura di Michelina Borsari, che "ha dedicato la sua vita alla ricerca del bello e del vero attraverso il sapere, e se ne è andata in quello che io considero uno dei momenti più bui per l’umanità, per la pietas. Siamo circondati dalla menzogna politica, diplomatica, comunicativa. In un momento come questo, io non riesco a limitarmi ad un saluto istituzionale, formale. Sento in me la sofferenza di un momento complicato e difficile. Vedete, ci sono momenti in cui la menzogna, senza accorgersene, smette di mascherarsi. E parla. Lo fa con frasi che cadono come pietre e rivelano la verità dietro la facciata. È successo tante volte negli ultimi tempi ma le ultime due, in questi giorni, mi hanno particolarmente colpito. La prima: il ministro della Cultura israeliano, Miki Zohar, ha bollato come ’vergogna’ la vittoria di The Sea, il film che racconta la storia di un ragazzino palestinese che sogna la libertà di vedere il mare. Ha annunciato che gli Ophir Awards — il massimo riconoscimento del cinema israeliano — non riceveranno più un soldo di finanziamento pubblico. Tradotto: chi non si piega alla narrazione ufficiale, chi osa rappresentare la realtà di un popolo schiacciato dall’occupazione, viene punito. Non c’è bisogno di manuali di propaganda per capire: è il potere che confessa da sé il proprio disegno. Israele non vuole un’arte che interroghi, ma un’arte che marci al passo. La stessa cosa potremmo dire della Russia e forse anche, ahimè, di quella che abbiamo sempre considerato il baluardo della democrazia in occidente: gli Stati Uniti. I soldati non si discutono, si celebrano. I morti palestinesi non si piangono, si rimuovono. La seconda confessione, ancora più indecente, è arrivata dal ministro delle Finanze BezalelSmotrich, che ha parlato della ’miniera d’oro immobiliare’ che nascerà dalle rovine di Gaza. Gaza come quartiere da colonizzare. Non una parola per i morti". Mezzetti ha fatto riferimento alla "banalità del male": "Vi ricorda qualcosa?". Poi il monito di Primo Levi: "Pesi sulle spalle e sulle coscienze dei responsabili di chi, vittima storica di genocidio, ha acceso oggi un nuovo rogo e ci è saltato sopra da carnefice".