Mezzetti e l’idea metropolitana leggera: "Gigetto va superato"

Il sopralluogo di ieri all’ex Stazione Piccola è stata l’occasione anche per fare il punto sul futuro dei trasporti modenesi. "Dobbiamo superare Gigetto – ha ribadito il sindaco Massimo Mezzetti –, e la filosofia del ferro pesante come mezzo di trasporto locale, che al contrario di altre parti della nostra provincia in città non porta nessun beneficio. Noi dobbiamo trovare un’altra metodologia di trasporto pubblico e un’altra tecnologia che consenta al resto della provincia di essere ben servita e contemporaneamente di essere utile anche ai cittadini di Modena. L’obiettivo è la realizzazione di un mezzo che sia anche al servizio della nostra città. Al momento Gigetto rappresenta solo una cicatrice che attraversa la città e non é di nessuna utilità al trasporto urbano".

Il tema è anche quello dei passaggi a livello problematici, come strada Morane e via Fratelli Rosselli. Ma in generale – ha sottolineato il sindaco – il trasporto pubblico va ripensato.

Mezzetti spera che il cambiamento avvenga in tempi relativamente brevi ma é consapevole che sarà difficile.

"Questo è terreno di confronto, se necessario anche duro e serrato con Fer, Regione e Tper. Dobbiamo superare questo nodo". Idee? "A mio avviso – ha spiegato – servirebbe un trasporto di metropolitana leggera, un tram-treno, che è presente in tante città in Europa. Non capisco perché qui sembri una cosa irrealizzabile e impossibile. Si continua a investire risorse e soldi su una tecnologia, quella ferroviaria, che appunto va bene sulle lunghe percorrenze ma non è utile a quella che è una dimensione – se consideriamo da qui a Sassuolo e da qui a Reggio Emilia –, che potrebbe essere intesa come città metropolitana". L’idea a cui ispirarsi è la metromare di Rimini.