Mezzetti ha ’nemici’ anche a sinistra. Mvp, Possibile e Up vanno da soli: "Cra e Novi Park, gestione diretta"

Le parole chiave sono "discontinuità con il recente passato, rinnovamento amministrativo, priorità ai bisogni dei cittadini". Con queste premesse, che implicano una stroncatura della "muscolare" giunta Muzzarelli, era difficile pensare che la componente più civica della sinistra diffusa sarebbe entrata nel campo largo dei sostenitori di Massimo Mezzetti. E infatti Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile Modena hanno rotto gli indugi: correranno con una lista autonoma alle amministrative dell’8 e 9 giugno.

"Abbiamo cercato il confronto per sei mesi – sottolinea Manuela Barani di Possibile – ma dal Pd non è arrivata la minima apertura. Ora il dado è tratto". "A progettare con noi un nuovo modello di città c’erano anche Verdi, Sinistra italiana e Movimento 5 stelle – aggiunge Samuele Colò di Unione popolare – ma alla fine restiamo in tre. Sono curioso di vedere come i pentastellati affronteranno un diverso approccio alle elezioni".

Intanto il programma di questa nuova alleanza di sinistra è pronto, partendo da alcune "scelte fondanti" che definire discontinue sarebbe riduttivo. Un esempio? "Il Comune – spiega Nildo Benuzzi, presidente di Modena volta pagina – deve tornare alla gestione diretta dei servizi alla persona e compiere ogni sforzo per realizzare le tre case residenza per anziani finora solo promesse. Inoltre bisogna rivedere i regolamenti di accesso e obbligare le imprese a costruire nuovi modelli di abitazione, come i condomini solidali".

Quanto alla Bretella, Colò nota che "dal Pd, bontà sua, è arrivato solo l’impegno a non decidere prima delle elezioni". Ma serve ben altro: "Il Comune deve opporsi agli ultimi 15 chilometri di autostrada: è un’opera inutile e obsoleta".

Sulla mobilità cittadina le proposte non sono meno decise: l’obiettivo è ridurre del 20 per cento il traffico privato, puntando su una metropolitana leggera in sede propria. "Bisogna incalzare la Regione per ottenere più finanziamenti, recedere dall’accordo con Modena Parcheggi e acquisire NoviPark – insiste Benuzzi – per tornare a gestire gli spazi pubblici. Ma la giunta Muzzarelli non è nemmeno riuscita a pedonalizzare piazza sant’Agostino".

Nel programma c’è molto altro: quartiere Sacca da difendere, piano casa, scuola, il tema legalità, le politiche giovanili e gli interventi contro il disagio. Ne parla Giacomo Matteucci di Possibile, che mette il dito anche nella piaga rifiuti: "Serve il porta a porta integrale con tariffazione, inoltre il Comune dovrebbe prevedere una propria società per la raccolta, evitando così il conflitto di interessi con la gestione dello smaltimento. E infine va avviato il percorso di spegnimento dell’inceneritore, bloccando fin d’ora il conferimento di rifiuti da fuori provincia".