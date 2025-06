Mezzetti, messaggio ai giovani: "Gli esami non finiscono mai, non fatevi prendere dall’ansia"

"La traccia ispirata a Borsellino era interessante, pure il Gattopardo, anche se impegnativo, ma quarant’anni fa, da maturando, penso avrei optato per il tema sul rispetto". Una scelta che, con una consapevolezza diversa, rifarebbe anche ora. Perché "il rispetto – sottolinea il sindaco Massimo Mezzetti – è il pilastro fondamentale della convivenza civile. Il rispetto delle norme, delle persone, dell’ambiente. Il rispetto, d’altronde, si accompagna alla gentilezza che è stata la parola chiave della mia campagna elettorale. L’ho già detto e lo ribadisco: la gentilezza è un elemento di forza, non di debolezza. Consente di instaurare rapporti non muscolari ma, appunto, di rispetto dell’altro". In generale, le tracce proposte per la prima prova sono state ’promosse’ dal sindaco che riavvolge il nastro al suo esame.

"L’ho fatto al Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore a Roma. Il ricordo più nitido che ho è relativo all’orale. Mi interrogò il presidente della commissione e mi chiese il Romanticismo. Io, che ero appassionato, gli dissi che a mio avviso affondava le sue radici nella Rivoluzione francese. Mi rispose che era... discutibile, ma io ebbi l’ardire di proseguire ’mi faccia esprimere la mia tesi prima di valutare’. Alla fine la trovò interessante".

L’aneddoto non finisce qui: una volta arrivato a casa, Mezzetti raccontò il suo esame al fratello.

"Lui mi guardò e disse ’hai risposto così a Giulio Ferroni?’ All’epoca non lo conoscevo, ma Ferroni è uno dei più grandi italianisti, ha scritto centinaia di libri e saggi. All’orale portai proprio italiano insieme a storia. Mi concessero di esporre due materie umanistiche. L’unica che temevo davvero era inglese, fui ammesso con un 4".

Alla fine l’allora maturando Mezzetti ottenne 55/60, un risultato di certo lusinghiero, ma, come ha sottolineato nel suo video messaggio ai giovani d’oggi, "gli esami non finiscono mai, come diceva Edoardo De Filippo. Voi siete al secondo esame, dopo quello delle medie, ma io sto ancora studiando. Ogni giorno è un esame, più andate avanti nella vita e più ne troverete. Dunque non agitatevi, non fatevi venire l’ansia, prendetela con calma.

L’importante è iniziare col passo giusto. Proprio questa mattina (ieri, ndr) un ragazzo mi ha fermato e mi ha detto che il mio messaggio lo ha fatto molto riflettere".

Valeria Selmi