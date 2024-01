Mezzetti nella roccaforte rossa: "Anche se non ho la tessera del Pd credo nell’autonomia della politica"

La consacrazione ufficiale di Massimo Mezzetti a candidato sindaco per i Dem è avvenuta ieri sera di fronte a una folla numerosa radunata nella sala della Polisportiva Modena est, storico baluardo rosso del Partito democratico modenese. Ad ascoltarlo, in prima fila, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, che nel suo intervento ha ricordato tutto quello che la sua amministrazione ha realizzato per Modena e il governatore Stefano Bonaccini.

Rispondendo ad alcuni malumori dei giorni scorsi, durante il discorso di presentazione, Mezzetti ha sottolineato l’atto di generosità del Pd che ha scelto di candidarlo nonostante non sia iscritto al partito. "Il fatto che io non abbia una tessera di partito – le parole di Mezzetti – non significa che io non assegni alla politica un ruolo fondamentale per il governo delle nostre comunità. Chi mi conosce da tempo sa quanto io sia fedele a un’idea del primato e dell’autonomia della politica. Ho anche pagato negli anni qualche prezzo per questo, ma non ho mai rinunciato a questo principio, anche a costo della solitudine politica".

Prima di venire ai piani per il futuro, un omaggio al lavoro del sindaco Muzzarelli. In particolare, stando alle parole del candidato dem, i lasciti più preziosi dell’attuale amministrazione sono il sistema di raccolta differenziata, che "sta dando risultati significativi che possono e devono essere ancora migliorati", il Pug, il Pums e gli investimenti per l’Hydrogen Valley, punti di riferimento che, in caso di vittoria, permetteranno di gettare le basi per "una nuova cultura urbanistica, in cui al centro di ogni cosa vi sia il rispetto dell’ambiente e quindi la qualità del vivere e dell’abitare".

Dal discorso di Mezzetti, in vista dell’imminente campagna elettorale, traspare la volontà di procedere sul solco della vecchia amministrazione e continuare a innovare all’insegna del dialogo e dell’ascolto nei confronti dei cittadini. Le sfide sono tante. "La trasformazione fisica delle aree urbane – spiega il candidato – deve essere rafforzata anche da una strategia di rivitalizzazione culturale e creativa, sociale oltre che economica, e da programmi che riducano la disuguaglianza e la marginalità sociale".

In particolare, Mezzetti ha ribadito l’importanza di garantire "oltre al soddisfacimento della domanda di alloggi per persone con bassi redditi, benessere abitativo e inclusione sociale, con insediamenti di buona qualità ecologica ed energetica". Non poteva mancare la menzione al ‘nodo migranti’. Mezzetti ha sottolineato l’importanza e l’efficacia delle politiche d’accoglienza e integrazione, ricordando che 29.000 cittadini extracomunitari vivono, lavorano e pagano le tasse a Modena. Secondo il candidato dem, l’aspetto il segreto capace di rendere l’immigrazione una risorsa è l’equilibrio tra legalità e solidarietà.

"Il nostro approccio alla questione – prosegue Mezzetti – deve essere sempre quello assennato che non scusa e non ignora, cerca di punire le devianze e prevenirle e di affermare, insieme e contemporaneamente, legalità e solidarietà. L’obiettivo primario del rispetto della legalità è la premessa necessaria per un intervento di solidarietà verso i soggetti più deboli della società". Menzione, infine, anche alla questione mobilità. "L’obiettivo da completare e realizzare – conclude Mezzetti – è quello di una città per le persone, in cui il muoversi a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici sia attrattivo e naturale, come accade nella maggior parte delle città d’Europa".