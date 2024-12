Mezzi battipista per garantire l’apertura degli impianti

Gran lavoro ieri per i mezzi battipista sulle piste innevate del Cimone, per garantire non solo l’apertura degli impianti da questo venerdì ma anche per assestare il copioso manto nevoso in vista delle prossime vacanze Natalizie. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno portati livelli più che ottimali: a Passo del Lupo il metro su Terrazza Cimone misura ben 90 cm di neve fresca. Il fondo di neve programmata dei giorni scorsi ne assicurerà inoltre una maggior fruibilità futura. ‘I primi impianti entreranno in funzione venerdì -conferma Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone- e da sabato saranno tutti in funzione nelle stazioni di Passo del Lupo / Lago della Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato), garantendo la fruibilità almeno del 90% delle piste. Erano cinque anni che non si dava l’avvio alla stagione con neve fresca prima delle feste natalizie. Una risposta ai pessimisti del cambiamento climatico. In questo periodo pre-natalizio vi sono varie offerte scontate di alloggio in zona e giornate sugli sci; ed il limitato aumento degli skipass -conclude Magnani- è molto inferiore a quello delle stazioni alpine’. Gran fermento anche alle Piane di Mocogno in vista dell’apertura stagionale sia per lo sci da discesa che il nordico. Pure a S.Annapelago si spera di inaugurare presto la rinnovata seggiovia Poggio Scorzatello e la pista dello Stadio del fondo. Per lo sci nordico si preparano anche le piste di varia difficoltà e lunghezza a Piandelagotti (Frassinoro).

g.p.