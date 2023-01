Mezzo metro di neve, tutti in pista: richiamati oltre 200 lavoratori

La neve ieri ha imbiancato tutto l’Appennino modenese in due riprese. Al mattino dai 680 metri di Pavullo a salire fino al Cimone; dopo una pausa nel pomeriggio anche a quote più basse fino a sera. Caduti dai 5 ai 10 centimetri a Sestola, Frassinoro, Fiumalbo, più di 40 centimetri sulle piste. Al lago Santo al primo pomeriggio il livello complessivo superava già il mezzo metro. Registrati alcuni fuori-strada e problemi alla circolazione a causa di tratti di neve ghiacciata, dato che il termometro è sceso nettamente (meno 9,3 sulla vetta del Cimone, sottozero in varie località a valle come i meno 3 a Sestola). Disagi che sono peggiorati verso sera in varie località, da Pavullo a Sestola, a causa del fondo stradale innevato e ghiacciato con diverse auto bloccate o fuoristrada e l’intervento della polizia locale. A Pavullo incidente in via Prediera. Le auto hanno l’obbligo di gomme da neve o catene ed è importante rispettarlo soprattutto in vista dell’afflusso turistico. Da domani, infatti, l’attesa grande apertura stagionale dello sci, con tutti gli impianti in funzione sul Cimone e finalmente lavoro per centinaia di residenti dell’Appennino. "Solo nell’azienda Cimone – spiega Luciano Magnani, presidente del comprensorio sciistico – il personale è composto da una decina di persone fisse, una sessantina di stagionali, 150 maestri di sci (tra cui hanno fatto ritorno anche quelli che sinora erano dovuti andare sulle Alpi per lavorare), a cui aggiungere gli addetti ai noleggi sci, ristorazione ecc. Tutti provengono dalla nostra area, Fanano, Sestola, Montecreto e Riolunato. Quello delle assunzioni è un aspetto molto importante per capire l’importanza del settore sciistico che offre opportunità di lavoro in una stagione che non darebbe altre alternative".

Oltre un altro centinaio di addetti frignanesi gravita sui comprensori dell’Abetone (soprattutto da Fiumalbo e Pievepelago), Piane di Mocogno e Piandelagotti. Per quanto riguarda gli impianti, da domani attiva a Sestola la seggiovia Pian del Falco col servizio ski-bus per Passo del Lupo dove saranno aperte le seggiovie Faggio bianco, Lamaccioni, Colombaccio e il tappeto camposcuola; al lago della Ninfa la seggiovia lago Ninfa e il tappeto; al Cimoncino la seggiovia a sei posti e i tappeti Capanna uno e Capanna due; alle Polle la seggiovia Polle Valcava e Ariete con il tappeto Pollicino camposcuola. In funzione gli impianti d’innevamento programmato per far durare il manto più a lungo possibile. Preparativi per l’apertura anche alle Piane di Mocogno (sci e fondo) ed alla Boscoreale (fondo) di Piandelagotti dove la neve oscilla dai 30 ai 40 cm. Numerosa la scelta per ciaspolate guidate diurne e notturne. Esprime soddisfazione il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei: "La neve consente di ripartire con la stagione sciistica nel nostro Appennino che finalmente può accogliere i turisti offrendo il massimo dei servizi.

La Provincia è pronta a fare la propria parte, garantendo l’efficienza della rete viaria provinciale e assicurando la percorribilità delle strade 24 h su 24".

Giuliano Pasquesi