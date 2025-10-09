"Mi dia i gioielli per farli assicurare". Anziana raggirata e derubata

Anziana di Concordia vittima di un odioso raggiro. Sottratti a lei tutti i monili e oggetti in oro che conservava gelosamente da anni. E’ accaduto il pomeriggio di martedì in via Serracchioli, verso le 15.30. Vittima Laura Travaglini in Rinaldi. "Mia mamma – racconta la figlia Tiziana – è stata raggiunta da una donna, introdottasi nella proprietà dal cancello sempre aperto di questa palazzina a quattro appartamenti, dove risiede. A mia madre si era accreditata come una dipendente del Comune che collaborava con la nostra banca. Per consumare il suo abile furto l’ha chiamata per nome, sapeva un precedente furto subito due anni fa, e le ha raccontato di aver parlato con mia sorella Ramona, con la quale era d’accordo di ritirare l’oro che aveva in casa. Avrebbe dovuto - secondo il racconto di mia madre – portarlo in banca entro sera per sottoscrivere una specie di assicurazione per anziani". Non sospettando nulla la signora Travaglini, rispondendo alle insistenze della donna la cui parlata era diventata sempre più prolissa e veloce, ha fatto entrare la donna e insieme sono salite al piano superiore dell’appartamento dove teneva in cassaforte le cose più preziose. Aperta la cassaforte ha riposto tutto in una scatola da scarpe che ha subito consegnato alla donna, che velocemente è scesa dalle scale. Quando mia madre è scesa, a sua volta, la donna era scomparsa. In quel momento ha realizzato di essere stata raggirata ed ha chiamato mia sorella". La famiglia ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione di Concordia. Il furto si stima ammonta ad oltre 20mila euro e della donna, descritta come persona sulla cinquantina, con accento emiliano, che parla un italiano fluente, alta fra 170/175 centimetri, capelli a caschetto mora, occhi scuri, nessuna traccia.

Alberto Greco