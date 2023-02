"Mi fido della magistratura La verità verrà a galla"

"Mi fido della magistratura, riconosco il buon lavoro delle forze dell’ordine e sono certo che la verità verrà a galla". Il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani commenta così l’iscrizione nel registro degli indagati di quattro operatori della polizia locale per tortura nei confronti di un nordafricano che, la sera del 15 ottobre 2021, si trovava in ospedale dopo un malore accusato in via Regina Pacis: "Abbiamo collaborato con gli inquirenti nell’interesse di tutti", ha detto Menani. "Non sono quattro criminali", si è lasciato andare ai microfoni del Tgr Emilia-Romagna.

Il clima al comando di polizia locale sassolese è di smarrimento e preoccupazione per gli agenti indagati e, da sabato, sospesi dal servizio. Si tratta di due operatori modenesi e due reggiani con qualifiche diverse: due sono ’veterani’, gli altri assistenti neoassunti. I carabinieri, al momento della notifica della misura di sospensione, hanno ritirato loro le armi, come dice la procedura. I due più giovani non potranno lavorare per 6 e 8 mesi, i più ’anziani’ (indagati anche per falso in merito alla relazione di servizio firmata a fine turno) per 10 e 12 mesi. La durata della sospensione è stata calcolata dal giudice che ha emesso l’ordinanza in base alla gravità dei fatti contestati. I difensori degli indagati sarebbero intenzionati a fare ricorso contro il provvedimento di sospensione.

Sull’episodio è intervenuta anche la comandante della polizia locale di Sassuolo, Rossana Prandi, che tra l’altro si era insediata da pochi giorni quando è avvenuto l’episodio al centro dell’inchiesta: "Ho piena fiducia nelle indagini – ha detto – l’amministrazione comunale, intanto, ha preso tutti i provvedimenti che, in questo momento, era necessario prendere".

L’indagine vede una contrapposizione netta tra personale ospedaliero e forze dell’ordine. I carabinieri, infatti, hanno verbalizzato le versioni di medici e infermieri del pronto soccorso (autori di un esposto inviato in Procura dal direttore generale) secondo cui i vigili si sarebbero accaniti su un paziente in piena crisi ipoglicemica, picchiandolo e scambiandolo per uno spacciatore di droga. Per i sanitari, malgrado l’uomo fosse in stato di incoscienza, i vigili intervenuti di loro iniziativa lo avrebbero aggredito per circa un’ora riservandogli un trattamento "inumano".

Gli operatori della polizia locale, invece, hanno detto al giudice di essere arrivati al pronto socorso su richiesta del personale sanitario per contenere un paziente che stava dando in escandescenze. "Abbiamo agito secondo la legge, siamo intervenuti per contenere una persona agitata e aggressiva", avrebbero detto al Gip che, però, ha sposato la tesi dell’accusa comminando ai quattro operatori la misura della sospensione dal lavoro.

val . b.