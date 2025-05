"Mi ha accoltellato dopo un diverbio"

Stavano cenando tutti insieme, al parco. Una ‘battuta’ poco gradita, però, aveva scatenato le ire di uno dei commensali che, dopo essere salito in casa, aveva afferrato il coltello e colpito con un fendente il conoscente, procurandogli lesioni gravissime. Ora rischia il processo per tentato omicidio. Parliamo di un giovane tunisino 28enne che, al momento, risulta irreperibile. I fatti erano avvenuti a luglio dello scorso anno nei pressi del noto ex studentato Le Costellazioni. Ieri mattina, nell’ambito dell’incidente probatorio è stata sentita la vittima, un connazionale dell’indagato e coetaneo. "Eravamo al parco insieme – ha spiegato – eravamo amici da tempo. Abbiamo litigato, ho offeso sua madre e lui è entrato nello studentato per poi tornare con un coltello". L’indagato aveva infatti ferito al fianco il connazionale per poi scappare. Successivamente l’aggressore era stato identificato e fermato dalla polizia ma, nel frattempo, si è reso irreperibile. La notte dell’aggressione la vittima si era presentata ferita e sanguinante all’ingresso dell’ex studentato per poi chiedere aiuto al portinaio che, immediatamente, aveva avvisato i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.