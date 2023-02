"Mi ha stuprato" Uomo rischia il processo

Si erano frequentati per un po’ di tempo e una sera lei, 17 anni appena, aveva accettato l’invito di quel ragazzo più grande a raggiungerlo nell’abitazione dell’amico. In quel contesto la ragazzina sarebbe stata stuprata. È questa la denuncia presentata da una studentessa oggi maggiorenne nei confronti di un 30enne nigeriano, regolare sul territorio. Ieri si è svolta l’udienza preliminare e il pm ha chiesto per l’imputato, accusato di violenza sessuale, il rinvio a giudizio. Il legale dell’uomo, invece, l’avvocato Fernando Giuri ha chiesto il non luogo a procedere per il proprio assistito per insufficienza di prove.

Il giudice alla fine ha disposto l’integrazione probatoria attraverso l’audizione dell’amico dell’imputato, presente la notte del presunto stupro. I fatti sarebbero avvenuti in un appartamento del centro cittadino a giugno del 2020, ma la ragazzina ha sporto denuncia nei confronti dello straniero qualche mese più tardi e non si è costituita parte civile nel procedimento.

Secondo l’indagato, che lavora in città come mediatore culturale quella notte avrebbe tentato un approccio sessuale con la presunta vittima, per poi fermarsi dinanzi al rifiuto della ragazza. Secondo la giovane, invece, il 30enne la obbligò ad un rapporto completo.

v.r.