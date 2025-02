"Mi hanno pedinata per rubarmi il furgone"

Furto di un furgone e di diverse attrezzature nella notte tra ieri e l’altro ieri a San Cesario. A raccontare come sono andate le cose è stata la stessa vittima dell’accaduto, Elena Bassi, titolare di Selleria Equus, attività specializzata in forniture ippiche (selle, staffe, abbigliamento, etc).

"Alle 3,07 del mattino di martedì – spiega Bassi – tre ladri si sono introdotti all’interno della mia proprietà, in via Boschetti, e hanno rubato il furgone Ducato fondamentale per la mia attività. Ma non solo: la cosa inquietante è che sapevano come muoversi e dove trovare le chiavi del mezzo, che io avevo nascosto in un certo posto. Tra il loro ingresso a casa mia e la loro fuga, infatti, è trascorsa circa un’ora, come possono provare le immagini delle telecamere a circuito chiuso che ho installato. Si vedono tre persone tutte mascherate, una delle quali potrebbe essere una donna, che aprono con le chiavi il mio furgone, entrano nel garage di mio padre dove erano custoditi diversi attrezzi (trapani, etc.), caricano sul furgone diverse attrezzature e poi per circa una mezz’ora se ne vanno a piedi, lasciando il Ducato ancora al suo posto. Poi verso le 4 tornano, spingono fino al cancello il furgone senza accendere il motore, forse per il timore di svegliare uno di noi, quindi fanno sparire le loro tracce.

Ho fatto denuncia dell’accaduto – conclude Bassi – e spero di ritrovare presto il mio furgone. Anzi, se qualcuno lo vedesse – sui lati presenta la scritta Selleria Equus – sarei grata che me lo segnalasse. È la prima volta che subisco un furto e vivo questo episodio come una violenza destabilizzante…se ripenso specialmente al fatto che i ladri sapevano benissimo dove cercare e trovare le chiavi. Non escludo infatti, a questo punto, che mi abbiano osservata e seguita anche in precedenza, per studiare i miei movimenti".

Marco Pederzoli