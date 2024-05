"Mi piacerebbe restare qui"

Felici e bagnati. Il pari con la Pianese è solo una nota a margine della festa del Carpi, testimoniata dalla soddisfazione di mister Cristian Serpini per la prova di chi durante l’anno aveva giocato meno. "Sono molto contento – le sue parole - speravo che facessero una grande gara, perché lo meritavano. Sono felice per loro, hanno dimostrato che ci sarebbero stati anche se ad alcuni ho dato poco spazio, sono ragazzi stupendi. Sono molto felice per Maini, lui e Tentoni sono quelli che hanno dato di più al Carpi, fare 8 mesi di rieducazione per una maglia è tanta roba e meritano un plauso. A Campobasso giocheremo una gara "leggera" di testa ma che vogliamo vincere, mi è piaciuto il palleggio. Mi dispiace per Verza che ha sentito la gara. Chi rientra far gli assenti? Mandelli e Calanca, gli altri no". Per Simone Saporetti è arrivata la rete numero 23 di una stagione strepitosa. "Il loro portiere ha fatto delle grandi parate – spiega – altrimenti avremmo vinto. Ma siamo contenti di aver festeggiato davanti al nostro pubblico. In casa abbiamo avuto una spinta pazzesca tutto l’anno, peccato per il giorno infrasettimanale che non ha permesso a tanta gente di venire. Sono contento anche per i 23 gol. Mi auguravo uno score così, abbiamo centrato l’obiettivo e sono anche riuscito a segnare tanto. Il futuro? Non ho ancora parlato con nessuno in società, ma c’è tempo. Io sono venuto in estate qui lasciando la C per tornarci vincendo per questo vorrei restare, ma sappiamo bene che nel calcio le cose non sempre vano come ci auguriamo".

SITUAZIONE. Girone 2: Carpi-Pianese 1-1, class. Campobasso 3, Carpi e Pianese 1, 19/5 Campobasso-Carpi. Girone 1: Clodiense-Alcione 2-1, class. Caldiero e Clodiense 3, Alcione 0, 19/5 Alcione-Caldiero. Girone 3: Altamura-Trapani 0-3, class. Cavese e Trapani 3, Altamura 0, 19/5 Trapani-Cavese. Le prime di ogni girone e la miglior seconda alle semifinali (26/5 e 2/6), il 9/6 la finale.

d.s.