"Mi sono abituato al porta a porta"

"Io ero soddisfatto del porta a porta e mi ci ero abituato ormai: mi dava solamente fastidio l’inciviltà delle persone che non rispettavano le regole di raccolta, lasciando i rifiuti per terra nei giorni sbagliati creando una situazione indecorosa all’interno della nostra città – dice Silvano Diazzi –. Che ci siano i cassonetti o che ci sia il porta a porta, l’importante è il buon senso dei cittadini, da cui dipende poi lo stato di decoro di una città. Io dal mio canto mi ero abituato al nuovo metodo, quindi non posso dire di essere contento in vista di una ’rivoluzione’: ci eravamo appena abituati alla nuova prassi ed ora bisogna nuovamente cambiare".