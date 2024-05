"Mia madre anziana e spesso sola. È di nuovo senza telefono fisso"

"Ancora una volta, da circa un mese, siamo isolati dal mondo perché la linea fissa del nostro telefono non funziona e, per utilizzare il cellulare, bisogna uscire in giardino. Sono molto preoccupato specialmente per mia madre, che ha 80 anni e spesso rimane da sola in casa. Se avesse necessità, non riuscirebbe nemmeno a chiamare i soccorsi". A evidenziare questo problema, che avviene da circa un mese in via Rio Torto a Ospitaletto di Marano, è Lorenzo Santi, figlio dell’80enne Maria Parenti. "Non è la prima volta che ci capita una cosa simile – prosegue Santi – ma mi auguro che si possa davvero arrivare al più presto a una soluzione con la Tim, la compagnia telefonica con la quale abbiamo in essere il contratto di linea fissa (intestato a Tonino Santi, ndr). So che recentemente l’azienda ha effettuato nuovi lavori in zona, che per noi sono stati peggiorativi. Da allora, infatti, la linea fissa è completamente muta, tanto che non riusciamo né a ricevere né a effettuare chiamate. Quindi, non potremmo neanche effettuare chiamate di emergenza. Sono peraltro molto preoccupato perché, appunto, io non sono sempre in casa e mia madre rimane quindi anche diverse ore da sola. Non si può nemmeno contare sulla linea mobile, poiché il segnale dei cellulari è presente nel nostro giardino (in modo per giunta non ottimale), ma non all’interno della casa. Quando in passato è capitato lo stesso problema con la linea fissa, con una certa lentezza è stato risolto. Ora stiamo attendendo da un mese senza riscontri".

m.ped.