Michel Platini il 23 al teatro Carani. La sua verità al Festival Giustizia

È tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2025 del Festival della Giustizia Penale organizzato a Modena. Lui è Michel Platini (foto): l’ex campione della Juventus, tre volte pallone d’Oro, già presidente UEFA, sarà al teatro Carani di Sassuolo il prossimo 23 ottobre, alle ore 21, protagonista dell’incontro dal titolo ‘La verità del Re. Il processo politico che mancò il bersaglio’.

Platini sarà sul palco per parlare del caso giudiziario che lo ha riguardato, ovvero l’inchiesta legata a due milioni di franchi svizzeri percepiti a seguito delle consulenze per l’allora presidente FIFA Sepp Blatter. L’ex campione della Juventus, assolto dalle accuse, dialogherà con Alvaro Moretti, vice direttore de Il Messaggero. Platini, che è stato definitivamente assolto nell’agosto scorso, ha sempre sostenuto che l’intera vicenda giudiziaria sia stata un modo per non farlo divetare presidente della FIFA. A Sassuolo avrà modo di raccontare la sua verità per intero.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, sarà Guido Sola presidente del Festival della Giustizia Penale a condurre la serata, introducendo gli interventi di Luca Lupària Donati, direttore scientifico del Festival della Giustizia Penale e Marco Augusto Pellegrini, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

Nel foyer del teatro, si terrà l’esposizione ‘Platini: una leggenda in figurina’, dedicata alla sua straordinaria carriera, organizzata da Mo’ Better Football. Il Festival Giustizia Penale è lo stesso evento dedicato alla verità della giustizia penale che nel 2019 riportò per la prima volta in Italia Amanda Knox.

Quella di quest’anno, che si chiuderà proprio il 23 ottobre con Platini a Sassuolo, è la sesta edizione di un evento unico nel suo genere. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

m.s.c.