Michelangelo, al via gli abbonamenti

Il teatro Michelangelo non è solo una struttura con le poltrone rosse, queste ultime appena rinnovate dopo 25 anni, è un elemento fondamentale del quartiere in cui si erge. Lunedì 15 aprirà la campagna abbonamenti che avrà diverse tipologie di tagliandi: Prosa 16 tutta la stagione di prosa, Prosa14, Tipo A/B 8 spettacoli di prosa, Coop/Conad 7 spettacoli di prosa. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere fino al 26 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 sabato e festivi esclusi, saldo con prenotazione abbonamenti per chi ha scelto la modalità di prenotazione con caparra.

Fuori carnet sono già disponibili in prevedenti tutti gli appuntamenti: "Abbiamo messo in piedi – commenta il direttore artistico del teatro Michelangelo Berto Gavioli- un programma importante e di tutto rispetto. Un programma per tutti, nella stagione 2025/2026 passeremo dai 14 a 16 spettacoli di prosa in cui ci saranno tante opere interessanti, rivedremo alcuni dei protagonisti dello scorso anno tornare ad esibirsi sul nostro palco. Il Michelangelo rappresenta tanto per la nostra città, avremo tanti grandi autori in una stagione che prova ad andare incontro alle esigenze di un pubblico che vuole tornare a vivere gli eventi live. Lo scorso anno abbiamo portato a teatro 55.000 persone con più di mille abbonati, il nostro obiettivo è superare questi numeri. Apriremo per 160 giornate ed è un bel risultato".

La stagione di prosa parte il 22 ottobre con ‘Scandalo ’interpretato da Anna Valle e Gianmarco Saurino, il 4-5 novembre Marco Cavallaro e Stella Pecollo metteranno ‘Un amore di peso’. Sempre a novembre, 18-19, il pubblico del Michelangelo assisterà a ‘Pirandello Pulp’ con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, quest’ultimo nel frattempo si divide fra il teatro, il cinema e la televisione dove su La7 conduce Bell’Italia in viaggio. Ancora a novembre, 25-26, lo spettacolo ‘Strappo alla regola’ con Maria Amelia Monti. In cartellone ci saranno anche ‘Abile in amore’ con Daniela Granito, ‘Ci prendesse un colpo’ interpretato da Valeria Monetti e Alessandro Tirocchi, ‘A mirro’ con Ninni Bruscetta e Claudio Greg Gregori, ‘Lezia va in guerra’ con in scena Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Il 20 e 21 gennaio Cena a sorpresa con Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra. Il 3 e 4 febbraio tornerà l’attore campano Massimiliano Gallo con ‘Malinconico-Moderatamente felice’. Il 24 e 25 febbraio ‘L’arte della truffa’ con Biagio Izzo. Il 16esimo spettacolo di prosa in cartellone ‘La tigre’ con Alessandro Benvenuti e Marina Massironi in programma il 3 e 4 marzo. Non mancheranno gli spettacoli extra prosa, gli appuntamenti di Natale e Capodanno, e un calendario di eventi corposo dove ci sono spettacoli, musical, danza e balletto sotto il segno del Teatro Michelangelo e dell’arte.

Antonio Montefusco