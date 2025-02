Michelangelo Babbo Natale, enigma e risate

’Babbo Natale esiste?’. Questa domanda, apparentemente innocua, è il detonatore di un confronto serrato, e a tratti feroce, tra due coppie, Monica (Miriam Mesturino) e Ramon (Sergio Muniz), da un lato; Silvia (Cristina Chinaglia) e Olevi (Sebastiano Galasso), dall’altro, che sono in vacanza in Finlandia per trascorrere insieme il Natale. Sono loro i protagonisti di ‘Lapponia. Risate e bugie sotto la neve’, commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in Sud America scritta da Marc Angelet e Cristina Clemente, che sarà in scena, oggi e domani alle 21, al Teatro Michelangelo di Modena. La versione italiana è di Pino Tierno, la regia di Ferdinando Ceriani.

Miriam Mesturino, lei interpreta Monica. Ma ‘Babbo Natale esiste’? "La famosa domanda su Babbo Natale è un pretesto per affrontare certi meccanismi. È la miccia che trasformerà un’idilliaca serata di festa, ai confini del circolo polare artico, in un campo di battaglia al tempo stesso esilarante e feroce in cui vedremo sgretolarsi, a poco a poco, le maschere di benevolenza, tolleranza e buona creanza. Alla vigilia del Natale scoppia la discussione tra la verità e la bugia, che trascende dall’esistenza o meno di Babbo Natale, coinvolgendo il tipo di educazione da impartire ai figli, le tradizioni, i valori familiari e culturali delle due coppie fino a portarle a svelare segreti e desideri inconfessabili. Ci si chiede dove vanno le persone quando muoiono, o se è meglio la famiglia tradizionale (latina) che tende ad ‘addolcire la pillola’, o non (finlandese) che invece dice sempre la verità".

Come viene intesa qui la ‘bugia’? "In una dimensione magica, onirica. Nello spettacolo il mio personaggio porta il figlio a vedere il paese di Babbo Natale, per preservare quella magia, quella illusione a lui ma anche a se stessa".

Dunque, è giusto dire sempre la verità? "Quello che emerge dallo spettacolo è che alla fine abbiamo tutti le stesse sofferenze e ci si alterna tra verità e bugie. C’è uno scontro culturale tra appartenenza geografica e luoghi comuni, ma alla fine l’essere umano è lo stesso".

Gli spettatori si sentono coinvolti? "Molto, perché i protagonisti si pongono degli interrogativi che fanno parte della vita di tutti". ‘Una commedia magica tra verità e bugie’: lei che rapporto ha con la magia, intesa come sorpresa, meraviglia, stupore, la verità e le bugie? "Per me, come per Monica, il personaggio che interpreto, la dimensione magica nella vita è importante. Abbiamo bisogno di credere, di sognare. Istintivamente e naturalmente dico la verità, a volte sono anche troppo schietta e diretta. In passato ero più radicale, poi, con l’esperienza, ho dovuto accettare che qualche piccola bugia alle volte è necessaria".