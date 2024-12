Michele de Pascale nuovo governatore dell'Emilia-Romagna: il sostegno di Bonaccini

"Non ho dubbi: sono certo che de Pascale farà bene e gli auguro buon lavoro". È questo l’in bocca al lupo che lo stesso Bonaccini, ex presidente della Regione e oggi europarlamentare, ha voluto inviare al neo governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale che – come ha voluto ricordare il suo predecessore – "ora avrà importanti e nuove sfide davanti a sé".

E plaude, Bonaccini – ieri nella ’sua’ Modena per un incontro con gli studenti delle superiori – anche alla nuova squadra appena insediatasi: "A Michele avevo detto di sbattermi giù la cornetta del telefono qualora lo avessi chiamato per dirgli chi mettere in giunta – sorride l’europarlamentare –. Questo perché quando toccò a me ho ascoltato sì tutti e tutte, ma ho provato a fare come io stesso pensavo fosse più giusto per l’Emilia–Romagna. Ricordiamoci che si deve tenere conto di tanti equilibri: ovviamente il genere, la rappresentanza territoriale, le diverse forze della coalizione, ma anche le competenze, per cui a volte ci si può avvalere anche di figure che non per forza sono espressione dei partiti. Credo che abbia messo in piedi una buona squadra e poi, come vale per tutto, questo lo si dimostrerà poi sul campo. Penso che Michele abbia fatto le scelte migliori seguendo il suo punto di vista".

A de Pascale, quindi, Bonaccini rinnova il suo in bocca al lupo: "Sono certo che farà bene. Ho inoltre molto apprezzato che ieri (giovedì, ndr) sia stato dalla presidente Meloni: spero – conclude – che da Roma, sull’alluvione in particolare, cambino registro".

Ieri mattina, la parola è poi passata ai giovani emiliani in occasione della terza tappa del progetto "1, Avenue Schuman, via Emilia", realizzato dalla Provincia di Parma in collaborazione con Upi Emilia-Romagna: gli studenti dell’istituto superiore Barozzi di Modena, i volontari del servizio civile universale del Comune e il consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto comprensivo San Prospero Medolla hanno così riempito la sede della provincia per dialogare con gli eurodeputati Stefano Bonaccini e Stefano Cavedagna.

Come sottolineato dai promotori l’elemento centrale dell’iniziativa è proprio "il rafforzamento del dialogo tra i cittadini e le istituzioni europee attraverso una serie di incontri territoriali che coinvolgeranno gli eurodeputati della corrente legislatura e la popolazione delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, offrendo ai giovani la possibilità di dialogare direttamente con i loro rappresentanti e di porre domande su temi di interesse comune".

"Un’iniziativa giusta per avvicinare i giovani all’Europa – chiosa Bonaccini – e che racchiude in sé un’importanza enorme". "Mandare un messaggio alle nuove generazioni è fondamentale – precisa Cavedagna – perché i giovani non sono il nostro futuro, bensì il nostro presente. E l’Europa impatta tantissimo sulle loro scelte: per questo è fondamentale portare l’Europa a Modena, ma anche Modena e le sue esigenze in Europa".