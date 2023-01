Michele parte per il trekking da record: porterà in tutta Italia i sapori di Castelfranco

Oggi per il castelfranchese 28enne Michele Testoni, chef di professione, il grande giorno è arrivato. Come già aveva annunciato nei giorni scorsi, si è preso un anno sabbatico in cui staccherà dal lavoro e si dedicherà a percorrere oltre 7.000 chilometri a piedi e in solitaria lungo tutta la Penisola, partendo dalla Sardegna e arrivando fino al Friuli Venezia Giulia.

Due, sostanzialmente, le ragioni che lo hanno spinto a tentare questa avventura: coltivare la sua passione per il trekking e scoprire ricette e sapori poco noti al grande pubblico. Per salutarlo in modo ufficiale prima del suo lungo viaggio, ieri mattina si è svolta, in piazza Garibaldi, una cerimonia alla presenza di diversi componenti della Giunta comunale, tra cui il sindaco Giovanni Gargano e l’assessore allo sport Leonardo Pastore, nonché del presidente del Cai (Club Alpino Italiano) di Castelfranco Emilia, Paolo Barbieri.

Per l’occasione, il sindaco ha donato a Michele una borraccia e la riproduzione di un tortellino, perché da buon castelfranchese, durante gli oltre nove mesi della sua avventura (lui prevede di giungere a Muggia, in provincia di Trieste, attorno alla metà di ottobre), porterà in giro per l’Italia il logo "The Food’s Hiker", ovvero "l’escursionista del cibo" (aperta anche una pagina Instagram).

In altri termini, oltre ad apprendere piatti e ricette in giro per lo Stivale, Michele sarà infatti anche ambasciatore del tortellino castelfranchese e delle specialità modenesi. A confermarlo è stato lo stesso Gargano, che ha commentato: "La borraccia che normalmente viene donata agli studenti delle nostre scuole elementari e il tortellino vogliono essere oggetti portafortuna, ma anche sottolineare il ruolo di ambasciatore della nostra città". Pastore ha aggiunto: "Questa impresa deve farci capire quanto sia importante il coraggio. In questo caso, il coraggio di prendersi un anno sabbatico dalla propria professione e portarla a un livello superiore".

Il Cai di Castelfranco Emilia patrocinerà l’avventura di Michele e il presidente Paolo Barbieri ha sottolineato: "Sul sito internet della nostra sezione del Cai (ma anche sui canali comunali, ndr), Michele ci aggiornerà settimanalmente sul suo itinerario percorso". Infine, la parola proprio a Michele: "Partirò da Santa Teresa di Gallura – ha detto – e conto di arrivare a Muggia verso la metà di ottobre. Con questa iniziativa, ho voluto coniugare due grandi mie passioni: quella per il cammino, specialmente in montagna, e quella per la cucina. Visiterò diversi agriturismi e parlerò con la gente dei vari luoghi che visiterò, ascoltando i racconti sulle loro specialità e parlando ovviamente della mia esperienza".

Marco Pederzoli