Michele sul sentiero più lungo al mondo "Settemila chilometri a piedi in solitaria"

Il ‘Sentiero Italia’, con i suoi circa 7mila chilometri è il percorso escursionistico più lungo al mondo. Finora, solo 4 persone sono riuscite a completarlo. Michele Testoni, 27 anni di Castelfranco, grande appassionato di trekking fin da bambino, dopo aver intrapreso vari cammini come Via Vandelli e la TransLagorai, ha deciso di prepararsi per vivere l’avventura del ‘Sentiero Italia’, creando anche un suo logo ‘The food’s hiker’.

Quando è nata l’idea di intraprendere questo percorso? "Due anni e mezzo fa, su una rivista specializzata ho letto del ‘Sentiero Italia’ del Cai (Club alpino italiano) e che solo 4 persone erano riuscite a terminarlo. Vivere questa avventura era per me una sfida e completare il cammino divenne il mio sogno. Così, ho iniziato a prepararmi ed organizzarmi col sostegno di Cai e Comune di Castelfranco".

Quando partirà?

"Il 22 gennaio prenderò l’aereo a Bologna per Olbia e il giorno dopo inizierò il cammino da Santa Teresa di Gallura. Dopo le tappe sarde, prenderò il traghetto per arrivare in Sicilia. Terminato il percorso siciliano, con il traghetto arriverò a Reggio Calabria dove continuerò il tragitto lungo i sentieri, risalendo la penisola per arrivare, dopo 9 mesi di cammino, a Muggia in Friuli. Ho calcolato che dovrò percorrere dai 23 ai 28 km al giorno. Attraverserò tutte le regioni, tranne Puglia e Molise, passando per 360 comuni. Sono in contatto con una persona che è arrivata al traguardo, mi sta dando alcuni consigli. Il tratto più impegnativo sarà la prima tappa della Calabria. Con me porterò zaino e tenda. Il 21 gennaio, il Comune di Castelfranco ha organizzato il saluto prima della partenza, sono molto contento".

Come si è preparato per affrontare 7mila chilometri a piedi in solitaria?

"Pratico trekking da quando avevo 13 anni. Prima con mio fratello Simone, poi dai 18 anni in solitaria. Il percorso più lungo che ho fatto è stato di 150 km. Mi sono preparato intensamente continuando a camminare ed allenandomi anche in palestra. Dal punto di vista psicologico, l’idea di passare quasi 9 mesi in solitaria mi dà una carica pazzesca, anche se in realtà non si è mai soli. Lungo il percorso si incrociano tante persone e penso che gli incontri inaspettati lasceranno tanti ricordi".

Come si è organizzato col lavoro per i prossimi 9 mesi?

"Mi sono licenziato. Ho lavorato per 10 anni come cuoco, in Spagna e poi in Italia, anche in ristoranti con due stelle Michelin. E’ un lavoro che ti dà molto, ma che richiede impegno e sacrificio. La mia famiglia ha capito questa scelta".

Dopo che sarà finita questa avventura, cosa farà?

"Mi piacerebbe se questa avventura mi aprisse delle opportunità. Magari ‘camminare’ potrebbe diventare un lavoro. Documenterò tutto il percorso con video sui miei profili social".

Essendo un cuoco, lungo il percorso ne approfitterà per assaggiare specialità culinarie?

"Sì, le varie tappe saranno l’occasione per scoprire, provare e raccontare specialità regionali magari poco conosciute".

Angiolina Gozzi