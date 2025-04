Micro telefonini introdotti in carcere: arrestati agente della penitenziaria e detenuto

Modena, 15 aprile 2025 – Un agente della polizia penitenziaria ed un detenuto arrestati in flagranza di reato dalla polizia di Stato e dalla penitenziaria stessa nel carcere di Sant’Anna per l’introduzione non consentita di micro telefonini nella casa circondariale. Hanno rispettivamente 28 e 42 anni. Come fa sapere la procura di Modena, i due sono indagati per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e corruzione aggravata. Secondo quanto emerso da una complessa indagine coordinata dalla procura di Modena e condotta dalla squadra mobile, fra i due vi era un accordo corruttivo: l’agente della penitenziaria introduceva in carcere i telefonini in cambio di denaro. L’inchiesta è stata aperta dopo che il comandante della polizia penitenziaria comunicava il rinvenimento durante una perquisizione all’interno della cella di un detenuto di un telefono cellulare. Si tratta, nello specifico, di dispositivi delle dimensioni di un comune accendino. Contestualmente all’arresto in flagranza, venivano eseguite, grazie alla collaborazione della squadra mobile di Bologna e dei commissariati sezionali di Napoli Scampia e Giugliano, tre perquisizioni delegate dalla procura di Modena nelle abitazioni di altri indagati in concorso per corruzione. Nel carcere di Modena sono stati rinvenuti e sequestrati all’interno della cella del detenuto arrestato 4 micro cellulari, all’interno dell’auto dell’agente della polizia penitenziaria venivano sequestrati altri due micro telefonini della stessa marca e modello. Il detenuto arrestato, conclude la procura di Modena, era recluso per espiare una condanna definitiva a dodici anni e mezzo per il cumulo di pene legate alla violazione della normativa sugli stupefacenti, rapina, truffa, evasione ed altro. La fine pena è attualmente prevista per lui nel 2027. Nelle prossime ore i due compariranno davanti al gip p’er l’udienza di convalida.