Microcredito, erogato oltre mezzo milione

Microcredito sociale e finanza agevolata: iniziative sempre più rilevanti, a fronte dell’aumento delle situazioni di disagio e difficoltà dei singoli e delle famiglie, acuite nel post pandemia.

In questa ottica di supporto economico ma anche sociale ieri mattina alla Casa del Volontariato di Carpi, sono state presentate alcune iniziative correlate: la nuova Convenzione del progetto ‘Avere Credito’, sottoscritta dalla Fondazione Casa del Volontariato – ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi – che da questa ha ereditato il progetto e la titolarità del fondo dedicato e da BPER Banca; l’accordo di collaborazione con i Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine e l’intesa tra la Fondazione Casa del Volontariato e la Fondazione Interesse Uomo.

"Il progetto ‘Avere Credito’ – spiega Nicola Marino, presidente della Fondazione Casa del Volontariato – è nato nel 2007 allo scopo di erogare prestiti a tasso agevolato a soggetti non finanziabili, che normalmente si troverebbero esclusi dalle normali possibilità di accesso al credito.

Per evitare la loro marginalizzazione socioeconomica è stato così attivato un fondo di ‘microcredito sociale’ rivolto a privati per specifiche esigenze, quali per esempio l’acquisizione di un’abitazione, la formazione, la mobilità, la salute, la tutela dei diritti. Oltre al prestito, la persona viene seguita da un tutor sociale, spesso un’associazione, che segue il caso e lo accompagna, prendendo in carico globalmente i suoi bisogni sociali, garantendo così la buona riuscita del progetto".

"In questi anni – prosegue Monica Brunetti, consigliere della Fondazione – sono state 462 le domande presentate, 165 delle quali accolte (pari al 36% del totale), per un totale erogato di oltre 530.000 euro, con 129 prestiti (il 78%) assistiti da tutoraggio. I prestiti in sofferenza, in 15 anni, sono stati ‘solo’ il 12%, tra le percentuali più basse d’Italia".

Ora, questo importante progetto viene ulteriormente potenziato.

Per quanto riguarda la nuova convenzione stipulata con BPER Banca, sono diverse le novità rispetto a quella precedente: innanzitutto l’innalzamento dell’importo massimo finanziabile che passa da 5.000 a 10.000 euro e di quello minimo che passa da 500 a 1.000 euro; l’innalzamento della garanzia sostenuta dalla Fondazione Casa del Volontariato e la possibilità in alcune circostanze di finanziare anche i soggetti non residenti a Carpi, Novi e Soliera.

"Da oltre quindici anni la Fondazione Cassa di Risparmio sostiene ‘Avere Credito’ con convinzione – sottolinea il presedente Mario Arturo Ascari –. Per rispondere più adeguatamente alle nuove necessità, abbiamo recentemente raddoppiato il plafond del contributo erogabile".

Al fine di rendere sempre più capillare la possibilità di accesso ad ‘Avere Credito’, è formalizzato il ruolo dei Servizi Sociali dell’Unione Terre d’argine, "che collaborano al Progetto attraverso la messa a disposizione delle professionalità e delle competenze dei propri operatori addetti, attraverso la creazione di una rete di ‘Sportelli’ dedicati, con i quali è avviato un confronto e un coordinamento per promuovere interventi mirati", conclude Tamara Calzolari, assessore alle Politiche sociali.

Maria Silvia Cabri