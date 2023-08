Migliaia alla festa del mirtillo La piazza canta con Lalo Cibelli, tutti in fila per la cena a tappe

Grande successo per l’attesa festa del mirtillo nero dell’Appennino a Fanano. Venerdì sera la discoteca viola blu con Dj Rex e la guest star Edmmaro ha fatto ballare tutti. Molto partecipata anche la cena a tappe a base di mirtillo, un’iniziativa pensata per godersi questo prelibato prodotto del territorio e, allo stesso tempo, imparare a conoscere i ristoranti di Fanano. Un’iniziativa ripartita dopo tre anni di stop e molto attesa. Pubblico delle grandi occasioni anche per lo spettacolo di Lalo Cibelli e la discoteca di Radio Stella con Lolita in Tour. Cibelli è stato protagonista di un emozionante omaggio a Lucio Dalla, che ha coinvolto tutti gli spettatori. Piazza esaurita. Praticamente tutto esaurito anche negli alberghi, visto il grande interesse intorno alla manifestazione. Il mirtillo nero, prodotto vanto di queste montagne, a causa del cambiamento climatico sta diventando sempre più raro. La festa ha rappresentato anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico su questa importante tematica.