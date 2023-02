Migliaia di auguri per i 71 anni di Vasco Festa ’condivisa’ col fan numero 1

"71? È soltanto un anno in più", ha scritto ieri mattina Vasco sui social poco dopo le 8, ricordando il suo "#kompleanno #7febbraio #vr71". Ma i suoi fan si erano già scatenati dalle prime ore dell’alba inviandogli ondate di messaggi di auguri. Ieri pomeriggio, soltanto sul suo profilo Facebook, il Kom aveva collezionato più di 32 mila like, oltre 12 mila messaggi e 6 mila condivisioni. E se a questi numeri da record aggiungiamo gli auguri pubblicati dai numerosi fan club si raggiungono cifre da capogiro. Il Zocca Fan Club, presieduto da Silvia Balestri, ha scritto: "Tanti auguri per questi 71 anni Rock al nostro Rocker di Zocca Vasco Rossi. Orgogliosi di te, che fai emozionare con la tue canzoni intere generazioni. Grazie". Non poteva mancare un post augurale da parte del sindaco di Zocca Federico Ropa. Lo ha fatto in modo scherzoso nella pagina ufficiale del Comune: "Oggi – vi si legge – a Zocca è un gran bel giorno, ma anche complicato, perché non sai mai se fare prima gli auguri a Vasco o a Memo. Io nel dubbio li faccio insieme ad entrambi". Guglielmo Franceschini, da tutti conosciuto come Memo, è un dirimpettaio di Vasco a Zocca. Le loro case si guardano da una distanza nemmeno di cento metri. Come di consueto, in questa giornata, avviene lo scambio degli auguri. "Lo aspetto la prossima estate, ho le moto da fargli vedere. Non vedo l’ora di mostrargliele e di chiacchierare un po’ con lui". Era entusiasta ieri mattina Memo, fan numero 1 di Vasco: "Sì, siamo nati lo stesso giorno. Oggi mi hanno riempito di auguri gli amici e i fan di Vasco. È una grande soddisfazione, mi fa piacere, li ringrazio". Fra Memo e numerosissimi fan di Vasco è nata un’amicizia. È quasi un punto di riferimento, anche se lui è sempre avaro di notizie se gli si chiede dei movimenti zocchesi di Vasco, è riservatissimo, glissa con un’abilità straordinaria e diplomazia. In questa giornata di genetliaci sono emerse anche nuove perle sulla vita professionale del nostro rocker. Il pittore Lorenzo Mesini di Pavullo, oltre agli auguri, ha raccontato quando Vasco si esibì al Bamboo di Pavullo in occasione della festa di Centro Radio Quota 700 in un doppio concerto. "Sono passati ormai 42 anni – ha raccontato – da quell’agosto 1980 in cui Vasco entrò nei locali della radio insieme a Massimo Riva e a una ragazza. Finita l’intervista ci rilasciò una dedica ciascuno su una sua foto e ci salutò dandoci appuntamento per i concerti della domenica successiva. Ed eccoci il 31 agosto alla discoteca Bamboo. Presenti tutti gli speaker della radio spetta a me ’condurre le danze’.

Il locale è pienissimo e il primo concerto pomeridiano fu un successone con Vasco e la band in gran forma. Alla sera, replica, ma Vasco apparve svagato. Comunque tutto è bene quel che finisce bene: ci dichiarerà che la notte stessa compose ’Siamo solo noi’".

Walter Bellisi