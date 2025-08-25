'Sopravvivere' fino alla sosta

Gianmarco Marchini
Migliaia di candele per San Bartolomeo
25 ago 2025
GIULIANO PASQUESI
Cronaca
Nonostante le intense piogge di sabato pomeriggio

La chiesa di Fiumalbo

Per approfondire:

Fiumalbo, 25 agosto 2025 – Nonostante le intense piogge di sabato pomeriggio, sino alle 18, a Fiumalbo si è riusciti comunque ad approntare una grande festa serale per il patrono san Bartolomeo. "In poco tempo – dicono all’Info Point Turistico – si è riusciti ad allestire tutta la scenografia per celebrare al meglio la festività del patrono. Uno spettacolo indescrivibile quello che si è mostrato agli occhi di tutti: le vie e le piazze del paese sono state decorate con migliaia di candele, così il fiume adiacente al paese, suggestivo ’torrente di lava’. Tantissimi i visitatori che hanno ammirato ogni angolo del nostro borgo.

Desideriamo ringraziare tutti quelli che, dopo la pioggia, hanno dato una mano per l’allestimento: tutti i volontari per l’allestimento, gli operatori delle forze dell’ordine e i presidi sanitari per il loro supporto, il servizio navetta che ha trasportato centinaia di visitatori da Abetone e Pievepelago, gli esercizi commerciali per l’accoglienza ai turisti e tutti i visitatori, davvero tantissimi, che hanno avuto fiducia nel miglioramento meteo e sono venuti a Fiumalbo".

Se la scenografia è stata suggestiva al massimo, quest’anno si è registrata però per i paesani una nota di grande dispiacere: la mancata presenza di don Luciano Benassi che aveva celebrato la festa per 26 anni, di cui da poco sono state accettate dalla Curia le dimissioni per età; per lui non sono mancati manifesti e silenzi in Processione per chiederne un ritorno. La messa della Vigilia è stata celebrata dal Vicario vescovile, mentre – in attesa di un nuovo parroco – le prossime messe pare saranno celebrate dai parroci di Pievepelago e Sestola. La solenne processione con la statua lignea del patrono san Bartolomeo è stata accompagnata da numerosi confratelli dei ‘Bianchi’ e dei ‘Rossi’ di tutte le età che da oltre 500 anni solennizzano l’evento. A conclusione un lungo applaudito spettacolo pirotecnico. Ieri mattina si è tenuta la fiera paesana affollatissima, anche nel pomeriggio nonostante il ritorno delle piogge.

g.p.

