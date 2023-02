Migliaia di sciatori sulle piste dell'Appennino modenese

Appennino modenese, 5 febbraio 2023 – Oggi ancor più sciatori di domenica scorsa nelle stazioni dell'Appennino Modenese, ma meno disagi per il pur notevole afflusso automobilistico. Già alle 11 sono state comunque chiuse le strade di accesso agli impianti sia a Sestola che alle Piane di Mocogno. Un manto nevoso dai 60 agli 80 cm, compattato dal freddo notturno, sole e strade libere da neve hanno invogliato ancor più appassionati degli sport invernali a recarsi sulle piste appenniniche. Sul Cimone, dopo le 3mila presenze di ieri sabato, oggi sono state valutate circa 6mila persone tra sciatori ed accompagnatori a Passo del Lupo, Lago Ninfa, Cimoncino e Polle. ‘Un week-end davvero da ricordare – commenta Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone - che sta facendo del bene a tutto il comparto turistico appenninico. Rispetto alla scorsa settimana ci si è organizzati meglio, con più navette e allargamento neve dalle strade per aumentare i posteggi".

Per evitare i blocchi di traffico, esauriti i pur capienti posteggi, è stata chiusa anche la strada di accesso alla stazione delle Piane di Mocogno che oggi, oltre a sci da discesa e fondo, bob e park bimbi, offriva corsi di avviamento alla pratica dello sleddog, le slitte trainate da cani. Ottime presenze anche alle piste della Boscoreale a Piandelagotti. Tanti escursionisti invernali nelle mete naturalistiche come il lago Santo modenese e Capanna Tassoni, e nelle località d’arte e ambiente come Fiumalbo, Fanano, San Pellegrino in Alpe.