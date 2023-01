"Migliaia in piazza, ottimo risultato"

"A nome dell’Amministrazione comunale, voglio ringraziare tutte le persone che con il proprio lavoro, prima, durante e dopo lo spettacolo in piazza, hanno consentito l’ottima riuscita della serata: i molti dipendenti comunali, il personale delle varie ditte incaricate, le forze dell’ordine e la nostra Polizia Locale che, con i volontari della Protezione Civile, hanno vigilato sulla sicurezza, e Aimag che già domenica mattina ci ha restituito la nostra bellissima piazza pulita". Così l’assessore alla Cultura Davide Dalle Ave commenta l’evento di San Silvestro con migliaia di persone in piazza segnalando anche il tutto esaurito dello spettacolo in teatro.