Miglior Balsamico Tradizionale. Valeriano Zanasi vince il 59esimo Palio di San Giovanni

Il migliore produttore di Aceto Balsamico Tradizionale è il modenese Valeriano Zanasi. È questo l’esito del 59° Palio di San Giovanni, la tradizionale iniziativa organizzata dalla Consorteria dell’aceto balsamico tradizionale di Modena in piazzale Rangoni. Premiati anche altri undici produttori, selezionati dagli esperti tra 1.739 partecipanti, di cui sono stati giudicati i campioni di aceto rigorosamente anonimi.

Valeriano Zanasi di Modena si è aggiudicato il 59° Palio di San Giovanni con ben 321,136 punti. Hanno ricevuto un riconoscimento anche gli altri 11 finalisti: al secondo posto, a distanza di pochi centesimi, si è classificato Fabrizio Zoboli di Nonantola con 321,111 punti, al terzo Alessio Foroni di Modena con i 319,233 punti per il prodotto della sua acetaia famigliare; seguono l’aceto dell’Acetaia Comunale di Fiorano con 318,150 punti e Deodato Vandelli di Castelnuovo con 317,311 punti.

Il primo classificato ha ricevuto prestigiosi premi: il diploma ufficiale della Consorteria, un cucchiaino d’oro per l’assaggio e un bassorilievo in bronzo raffigurante il "torrione di Spilamberto", che viene consegnato anche a tutti i finalisti. Ecco poi la graduatoria ufficiale degli altri sette Aceti Balsamici Tradizionali finalisti: 6° Stefano Artioli di Carpi con 316,600 punti, 7° Aldo Burani di Modena con 316,545 punti, 8° Giacomo Sgarbi di Soliera con 315,648 punti, 9° Lorenzo Martinelli di Carpi con 314,961 punti, 10° Fabio Iubini di Guiglia con 314,706 punti, 11° Sara Baldazzini di Vignola con 314,300 punti, 12° Matilde Bertoli di Fiorano con 313,111 punti.

I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila (17.390 per la precisione) sono le provette – rigorosamente anonime - in cui sono stati suddivisi i campioni delle acetaie partecipanti e sono state consegnate dalla Consorteria a 375 tra Maestri Assaggiatori, Assaggiatori, Allievi Assaggiatori: ciascuno di loro ha potuto accedere a un sistema di valutazione online, potendo così completare tutte le fasi di assaggio e valutazione in autonomia, ma con un’assistenza continua da remoto. Dal palco il Gran Maestro Maurizio Fini ha annunciato anche un grande evento per il prossimo anno, in occasione del 60° Palio e dei 60 anni della Consorteria. Approfittando anche della presenza di numerosi politici, da sindaci del territorio all’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, Fini ha anche auspicato "una strada provinciale" dedicata all’aceto balsamico tradizionale e, richiamando una lettera del 1862 dell’avvocato Francesco Agazzotti all’avv. Pio Fabriani, ha ricordato: "Andiamo sempre a cercare un miglioramento costante, e non cerchiamo mai scorciatoie, perché andrebbero a scapito della qualità". Marco Pederzoli